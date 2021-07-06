لفائف البيتزا بالبيستو (بيتزا رول)

تُعد لفائف البيتزا هذه طريقة ممتعة لتغيير روتين البيتزا الخاص بك مع دوامات من الجبن والبيستو والبيبروني ، بالإضافة إلى الكثير من الحواف المقرمشة!

المكونات:

عجينة البيتزا

3/4 كوب ماء دافئ

2 ملعقة صغيرة خميرة جافة أو فورية

1/2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 كوب دقيق (بالإضافة إلى القليل للعجن)

1 ملعقة صغيرة ملح

الحشوة

1/2 كوب بيستو

2 أوقية. بيبروني

1 كوب جبن موزاريلا مبشور

1/2 كوب صلصة بيتزا (للتغميس ، اختياري)

الطريقة:

يُمزج الماء الدافئ والخميرة والسكر ويُحرَّك حتى تذوب الخميرة. اتركي الخليط لمدة خمس دقائق أو حتى تتكون الخميرة من طبقة من الرغوة فوق الماء.

في هذه الأثناء ، أضيفي كوبًا من الدقيق إلى وعاء كبير مع الملح.

بمجرد أن تصبح الخميرة رغوية ، أضيفي زيت الزيتون إلى خليط الخميرة، ثم اسكبي الخليط في وعاء الدقيق والملح. قلبي حتى تتشكل عجينة سميكة. ابدئي في تقليب المزيد من الدقيق ، قليلاً في كل مرة ، حتى تشكل كرة عجين لم يعد بإمكانك تقليبها بملعقة.

اقلبي كرة العجين على سطح نظيف مغطى بالدقيق. اعجني العجينة ، مع إضافة كمية صغيرة من الدقيق كما تذهب ، لمدة خمس دقائق. يجب أن تكون قد استخدمت حوالي 2 كوب دقيق من البداية.

ضعي العجينة في الوعاء مرة أخرى ، وغطيه بشكل غير محكم ، واتركيها ترتفع حتى يتضاعف حجمها. بمجرد مضاعفته ، ابدئي بالتسخين المسبق للفرن إلى 400 درجة فهرنهايت.

اكشطي العجينة لأسفل ، اكشطيها خارج الوعاء على سطح مرشوش بالدقيق. افردي العجينة إلى مستطيل تقريبًا الشكل ، حوالي 10x16 بوصة. حاولي أن تتجنب استخدام الشوبك ، إن أمكن ، لأن هذا سوف يضغط العجين ويمنعه من أن يكون رقيقًا ورقيقًا.

بمجرد تشكيلها ، وزعي البيستو على سطح العجين من الحافة إلى الحافة. يرش البيبروني المقطع على السطح ، ثم يرش نصف كمية الجبن فوقه.

افردي العجين على شكل جذع ثم استخدمي سكينًا جدًا لتقطيعه إلى 8 (أو أكثر) شرائح متساوية الحجم. ضع اللفائف المقطعة في طبق خزفي مغطى برذاذ مانع للالتصاق (أو بالزيت إذا كنت تفضل ذلك). تأكدي من استخدام طبق كبير بما يكفي للسماح لغرفة اللفائف بالتوسع أثناء خبزها. ترش الجبن المتبقي فوق اللفائف في الطبق ، مع ترك بعضها يسقط حول الحواف وبين اللفائف.

تُخبز لفائف البيتزا بالبيستو في الفرن المسخن مسبقًا لمدة 30 دقيقة تقريبًا ، أو حتى تنفخ ، ويصبح لونها بنيًا ذهبيًا في الأعلى ، ويغلي البيستو والجبن حول الحواف. قدميها دافئة مع صلصة البيتزا للتغميس.