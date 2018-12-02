وصفات الكريسماس: لفائف الجبن والرومي بصلصة المستردة

مقبلات شهية للكريسماس

لفائف الجبن والرومي بصلصة المستردة وصفة شهية وغنية تناسب مائدة الكريسماس...

المكونات:

1 عجينة بيتزا مبردة

علبة شرائح الديك الرومي البارد أو أي نوع تفضله

12 شريحة جبنة سويسرية (شرائح رقيقة)

للصلصة:

½ كوب (8 ملاعق طعام) زبدة

ملعقتان كبيرتان من السكر البني

1 ملعقة كبيرة صلصة ورسيستيرشاير

1 ملعقة طعام خردل ديجون

1 ملعقة طعام من بذور الخشخاش

الطريقة:

قم بتسخين الفرن حتى درجة 350 فهرنهايت. قم بتغطية طبق الفرن برذاذ الطهي.

قم بوضع عجينة البيتزا على لوح التقطيع واضغط عليها لتشكيل مستطيل بالمرقة الخشبية. ضع طبقة من شرائح اللحم البارد والجبن. اسحب الحافة بإحكام. ولفها جيدا بشكل اسطواني. قطعها إلى 12 شريحة ، ورتبها في طبق الفرن.

تخلط كمية من الزبدة والسكر البني وصلصة Worcestershire ، الخردل ، وبذور الخشخاش في وعاء على نار متوسطة. تخفق حتى تذوب الزبدة ويمتزج الخليط جيدا. تصب بالتساوي على اللفائف.

تغطّى وتوضع في الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة أو تخبز لمدة 25 دقيقة حتى يصبح لونه ذهبيا!