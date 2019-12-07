لفائف الكريسماس الشهية غنية بالمكونات الطازجة وهجية لطيفة على مائدة العيد..

المكونات:

500 غرام من القرع، مقشر ومقطع إلى مكعبات صغيرة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

3 ملاعق كبيرة عسل

1 ملعقة صغيرة بذور الكمون

200 جرام جبنة فيتا ، مقطعة إلى مكعبات صغيرة

200 جرام حمص

200 جرام لوز ابيض

100 جرام فستق

50 جرام توت بري مجفف

24 ورقة فيلو معجنات

زيت الزيتون، حسب الحاجة

ملح وفلفل

قرفة مطحونة (اختياري)

خيوط طبخ (اختياري)

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية .أضف 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون إلى مقلاة وقلب القرع . تضاف 2 ملعقة كبيرة عسل وترش مع بذور الكمون. يتبل بالملح والفلفل ويشوى بالفرن لمدة 20 دقيقة أو حتى يصبح طرياً. يخرج من الفرن ويوضع جانباً ليبرد قليلاً.

يقطع اللوز والفستق والتوت البري تقطيع خشن ويوضع في وعاء كبير مع الفيتا والحمص. يضاف القرع و 1 ملعقة كبيرة عسل ويخلط معا جيدا. تأكد من التوابل وإضف الملح والفلفل إذا لزم الأمر.

يقطع الفيلو على شكل مربعات. احتفظ بأي معجنات لا تستخدمها مغطاة بمنشفة رطبة وإلا فستجف.

توضع ورقة فيلو واحدة على طبق وتدهن بزيت الزيتون. توضع ورقة ثانية اعلاها ثم ورقة ثالثة وتدهن بالزيت ثم توضع 3 ملاعق كبيرة من الحشوة على طول الحافة السفلية لمربع الفيلو الخاص بك تاركًا فجوة في أي من الجانبين.

تلف على شكل سيجار وتدهن بزيت الزيتون . تلف الحواف لتشكيل "لفائف" وتربط بقطعة صغيرة من خيوط المطبخ.

توضع اللفائف على الصينية كبيرة متباعدة قليلاً. تدهن بزيت الزيتون.

تخبز لمدة 30 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية.

إذا أصبحت الحواف محمصة اكثر ، قم بتغطيتها بشرائط من الرقاقات حتى ينضج الوسط. تنزع الخيوط وتزين بشرائط.