البوابة - تعلمي معنا طريقة صنع حلوى لفائف تشيزكيك بالكرز الدسمة والمنعشة بنكهة الكرز الربيعية المنعشة، تحتوي اللفائف على كمية مثالية من القرمشة بحشوة الجبن الكريمية الشهية.

مما تتكون لفائف البيض؟

على عكس السبرينغ رولز ، فإن لفائف البيض مصنوعة من عجينة سميكة مصنوعة من دقيق القمح والبيض. تنتفخ وتشكل جيوبها فقاعات لذيذة مليئة بالزيت عند قليها عميقًا ، مما يجعلها في نفس الوقت مقرمشة ومضغوطة.

ما هي فوائد تناول الكرز؟

الكرز منخفض في السعرات الحرارية ويمتلئ بالألياف والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية والمكونات الأخرى المفيدة لك. ستحصل على فيتامينات C و A و K. توفر فاكهة الكرز البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم أيضًا. كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة ، مثل بيتا كاروتين ، والمواد المغذية الأساسية الكولين.

لفائف تشيز كيك بحشوة الكرز

المكونات:

4 أونصات جبن كريمي طري

1 ملعقة صغيرة قشر ليمون

3 ملاعق كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 علبة حشوة فطيرة الكرز

8 رقائق من لفائف البيض الجاهزة

زيت للقلي

لفائف تشيز كيك بحشوة الكرز

طريقة التحضير:

في وعاء ، يُمزج الجبن الطري مع قشر الليمون والسكر وعصير الليمون حتى تمتزج جيدًا. ضعي المزيج في كيس بلاستيكي أو كيس الحلواني . ضعي لفائف البيض على لوح خشبي ثم ضعي كمية من الجبن على اللفافة. اضيفي تقريباً 10 حبات كرز فوق خليط الجبن . باستخدام الماء ، قومي بتبليل حواف اللفائف ولفيها بإحكام لضمان إغلاق الحواف جيدًا. دعي اللفائف حوالي 3-4 دقائق للسماح للماء بالجفاف وختم العجين . يُسخن الزيت إلى حوالي 350 درجة فهرنهايت ويقلى على دفعات صغيرة حتى يصبح لونه بني ومقرمش (حوالي 5-6 دقائق). تقدم دافئة .

لفائف تشيز كيك بحشوة الكرز

ملاحظة:

تعليمات الطهي في المقلاة الهوائية:

تدهن بسخاء بالزيت النباتي قبل الطهي .

يُطهى على حرارة 390 درجة فهرنهايت لمدة 8 دقائق ، مع التقليب في منتصف فترة الطهي .

يمكنك تخزين الباقي في علبة محكمة الاغلاق لمدة 3 أيام. كرر طهي اللفائف في المقلاة الهوائية أو الفرن. يمكنك تخزين اللفائف المقلية في الفريزر لمدة 4 أسابيع على الأقل.

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