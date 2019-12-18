طبق مقبلات لفائف لحم الديك الرومي مع الجبن للكريسماس

المكونات:

18 أوقية من لفائف العجين

12-16 شرائح من لحم الديك الرومي

12 شريحة من كولبي جاك جبنة

1 عصا من الزبدة المذابة (نصف كوب)

¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم

1 ملعقة صغيرة من بذور الخشخاش

الطريقة:

تفرد العجينة إلى 4 أشكال مستطيلة وتضغط معًا.

على كل مستطيل توضع 3-4 شرائح من شرائح الديك الرومي والجبن

يلف كل مستطيل (يلف من الجانب القصير إلى الجانب القصير التالي) وتضغط معًا بلطف (سيكون لديك 4 لفات في هذه المرحلة)

تقطع كل شريحة إلى 3 قطع ليصبح المجموع 12 لفة.

ترش صينية الفرن بالزيت.

توضع اللفائف على الصينية.

تمزج الزبدة ومسحوق الثوم والبقدونس في وعاء صغير

تدهن بفرشاة وترش مع بذور الخشخاش

تخبز بدرجة حرارة 350 لمدة 12-15 دقيقة.