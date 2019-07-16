لفقدان الوزن.. شراب الشيا والليمون

يعاني العديد من الناس هذه الأيام من مشكلة زيادة الوزن ، وإذا كنت أنت أيضا كذلك ، فلا شك أنك جربت عددًا من الأشياء مثل المشروبات الصحية وفقدان الوزن ومكملات التمرينات الرياضية وما إلى ذلك. التمارين الرياضية ضرورية وشرب هذا الماء يمكن أن يساعد في زيادة الوزن وحرق الدهون!

الفوائد:

يبقيك رطبا ويعمل أيضا كالكهرباء.

يساعد على حرق الدهون ، وتحسين التمثيل الغذائي وتسريع عملية فقدان الوزن.

تبقي الأمعاء والمايكرو فلورا البكتيريا الصغيرة الطبيعية سعيدة!

أشياء تحتاجها:

1 كوب ماء

2 ملعقة صغيرة من بذور شيا العضوية

1 عصير ليمون

رشة من الملح الوردي

1 ملعقة صغيرة عسل نحل

الطريقة:

في كوب التقديم ، يضاف الماء وبذور الشيا. يضاف عصير الليمون والملح الوردي والعسل.

يحرك ويترك لمدة 10-15 دقيقة. يقلب من حين لآخر أو حتى تشكل بذور الشيا هلام. يحرك جيدا قبل الاستخدام.