تعتبر لقيمات السجق بالبيض والجبنة من الوجبات المنخفضة بالكربوهيدرات، وهي خيار مثالي لوجبة الإفطار.

المكونات:

1 باوند سجق مطبوخ ومصفى وباردة قليلاً

4 أونصات جبن كريمة طرية

3 بيض مخفوق

1 كوب شيدر مبشور

1/3 كوب دقيق جوز الهند

½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 350 درجة.

يطهي السجق ويصفى ويترك جانباً ليبرد قليلاً.

عندما يبرد السجق، يضاف إلى وعاء الخلط ويخلط مع الجبن حتى لا يتبقى أي كتل جبن.

من المهم التأكد من أن النقانق ليست ساخنة جدًا قبل المتابعة لأنها ستقوم بطهي البيض عند إضافته في الخطوة التالية .

أضف الجبن والبيض ودقيق جوز الهند ومسحوق الخبز.

عندما يتم دمج الخليط جيدًا ، دعه يبرد لمدة 5-10 دقائق. يستمر طحين جوز الهند في امتصاص الرطوبة.

ادهني صينية الخبز وباستخدام ملعقة صغيرة يسكب الخليط على الصينية ويخبز من 18-20 دقيقة.