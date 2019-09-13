للآباء.. إليك نصائح للمحافظة على ميزانية البيت

أولاً: عدم شراء كل أغراضك من الهايبر ماركت، لأنها عادة ما تكون بسعر أعلى بعض الشيء، في حين أنه يمكنك شراء كل منتج من مكانه المحدد، مثلا اللحوم من الجزار، والخضراوات من الأسواق، والدجاج من الفرارجي وهكذا، ما يوفر لك الكثير من المال.

أيام ويبدأ العام الدراسي الجديد، وفي ظل الأزمات المادية التي تعاني منها بعض الأسر، خاصة مع شراء العديد من المستلزمات المدرسية، نرصد هنا مجموعة من النصائح المهمة التي يمكن أن تساعد في المحافظة على ميزانية البيت وتوفير المال لأمور أهم:

ثانياً: الوقت.. يفضل عدم قضاء وقت طويل في التسوق، خاصة في المولات الكبيرة، التي تلعب بشكل واضح على ما يسمى "الشراء العاطفي"، أي شراء أغراض لا تحتاجينها بالفعل، لذا ينصح بعدم زيادة وقت التسوق عن 30 دقيقة بحيث تشترين ما ترغبين ثم تغادرين.

ثالثاً: يجب أن تسجلي كل ما ترغبين في شرائه في قائمة مشتريات محددة قبل ذهابك للتسوق، وعدم شراء أي شيء إلا ما تحتاجين إليه فعلا، إلا في أضيق الحدود، وعند وجود عروض مغرية تستحق الشراء.

رابعاً: يمكن اللجوء إلى التخزين، وشراء المنتجات في مواسمها التي تكون خلالها أرخص كثيرا من الشراء في غير مواسمها، ويمكن تخزين بعض الفاكهة والحبوب، وغيرهما من المنتجات التي يمكن شراؤها من محلات صغيرة بأسعار أقل.

خامساً: ليس من الضروري الشراء من ماركات أو علامات تجارية شهيرة، لأنها عادة ما تزيد سعر المنتج لتغطية حملاتها الإعلانية والترويجية، في حين أن هناك منتجات بنفس الجودة، وبسعر أقل، ولكن لماركات وعلامات تجارية غير معروفة.

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