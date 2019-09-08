9 شخصيات مضطربة نفسيا يجب أن تحذرها

الشخصية هي مجموعة من الصفات الجسدية والنفسية (موروثة ومكتسبة) والعادات، والتقاليد، والقيم، والعواطف متفاعلة كما يراها الآخرون من خلال التعامل في الحياة الاجتماعية.

هذا وتتكون شخصية الإنسان من مزيج من الدوافع – العادات – الميول – العقل – العواطف – الآراء والعقائد و الأفكار – الاستعدادات – القدرات – المشاعر و الاحاسيس – السمات. وكل هذه المكونات أو أغلبها يمتزج ليكون شخصية الانسان الطبيعية. والأصل في الشخصية أن تكون طبيعية ولكن عندما يحدث خلل في أحد أو بعض هذه المكونات يصبح ما يعرف باضطراب الشخصية.



يتم تشخيص اضطراب الشخصية عندما يكون عمر الشخص المضطرب أكثر من 18 عاماً وتبدأ الأعراض قبل هذا العمر و تعرف بالسمات و لكم عندما تستمر هذه الأعراض مع الشخص حتى عمر 18 سنة تترسخ عند الشخص و يصعب تغيرها ويطلق عليها عندئذ اضطراب لنمط الشخصية و يستثنى من ذلك الشخصية المعاندة للمجتمع إذ يكفي 16 سنة لتشخيصها.

ولا تعيق هذه الاضطرابات الشخصية الاستمرار في الحياة الاجتماعية والعملية وإن كانت تحدث بعض الصعوبات لمن حوله أكثر مما هو له فإن اقعدته عن عمله وسببت خللاً واضحاً في علاقته مع الأخرين أصبح ذلك مرضاً وليس اضطراب شخصية.

1. الشخصية التجنبية Avoidant Personality

• يشعر هذا الشخص بالقلق الدائم و الترقب.

• يعتقد أنه أقل من الأخرين.

• حساس جداً للنقد.

• لديه صديق مقرب أو اثنان بالكثير و ليس مجموعة من الأصدقاء لذا فهو مرتب بهذا الصديق إذا حضر احتفالاً أو مناسبة نجده يحضر و إذا لم يحضر فلا يحضر هذا المضطرب و إن كانت تخص حتى عائلته.

• يتجنب الاحتكاك المباشر مع الأخرين.

2. الشخصية الاعتمادية Dependent Pesonality

• لا يقوم بأخذ القرارات اليومية الروتينية دون استشارة الأخرين.

• يجد صعوبة في البدء في أي مشروع "ضعف الثقة في اتخاذ القرار".

• يشعر بعدم الراحة إذا أصبح لوحده.

• يبحث عن علاقة جديدة إذا انتهت العلاقة السابقة مع صديق و ذلك من أجل " الواسطة" في الجهة التي يعمل بها الصديق الجديد فهو يهتم بمعارف في مجموعة أماكن و شخصيات مهمة يعتقد أنها ستفيده في حال احتاج إليها لكن الخلل هنا أنه يعتمد على من حوله و لا يبذل المجهود فمثلاً إذا لديه موعد في المستشفى يطلب من شخص يعمل في هذا المستشفى أن يحجز له مع هذا الطبيب... إلخ في أمور يجب أن يعملها بنفسه و ليس هناك صعوبة في عملها.

3. الشخصية الوسواسية Obsessive-Compulsive Personality

• هذا الشخص يهتم بالترتيب والنظام على حساب الجودة و يقضي في ترتيب أموره المكتبية و المنزلية وقتاً طويلاً يهتم فيها بالتفاصيل الدقيقة و ربما على حساب الجودة العامة، فهو يبحث عن المثالية تلك المثالية التي ربما تتعارض مع اتمام المهام.

• متفاني في العمل على حساب العلاقات الاجتماعية – فحياته عمله

• يؤدي كل شيء بنفسه لأن ضميره "حيٌ أكثر من اللازم"

• صلب و متعنت خاصة فيما يتعلق بالمثاليات

• يحرص على عدم التبذير لأن القاعدة لديه تقول "القرش الأبيض لليوم الأسود"

و هنا يجب أن نفرق بين مرض الوسواس القهري والإنسان ذي الشخصية الوسواسية. فمريض الوسواس يكون في أغلب الأحيان شخصاً طبيعياً يمرض بشكل سريع ن اسبوع إلى شهر بحيث تتدهور حالته بعد أن كان سليماً ويشتد مرضه بشكل يتعارض مع حياته وعلاقاته الاجتماعية و يظهر بشكل جلي لمن حوله ويستجيب للأدويه بحيث قد يشفى بشكل كامل.

أما الشخصية الوسواسية فهي مزمنة من الصغر تترسخ بعد سن 18 سنة و يتعايش فيها الإنسان مع من حوله و وظيفته بل ربما يكون أكثر الناس انتاجاً لتفانيه في عمله و مع هؤلاء لا تجدي الأدوية الطبية.

4. الشخصية الشكاكة Paranoid Personality

• يكون الشخص دائم الشك بدون سبب مقنع.

• يبني قراراته على أدلة ضعيفة إن لم تكن وهمية.

• عديم الثقة بالأخرين حتى المقربين لديه أو بالأحرى حتى أقربائه لذا فعلاقاته الاجتماعية محدودة.

• يمتاز به صاحب هذه الشخصية هو قراءة تهديدات ما بين السطور وحمل بعض الألفاظ العريضة للأخرين محمل الجد.

• يرد بقسوة على من يهاجمه ويكون دافعه غالباً الانتقام.

5. الشخصية الانعزالية Schizoid Personality

• لا يرغب ولا يستمتع بالعلاقات الاجتماعية.

• قليل الهوايات وإذا وجدت فهي فردية كصيد الأسمك.

• عكس الشخصية الشكاكة "فهو لا يأبه لمن ينتقده".

• يعيش معظم حياته أعزب.

6. الشخصية الانعزالية النمطية "غريبة الأطوار"

أهم ما يميز هذا الشخص هو أنه ينسب أغلب ما يدور من حوله إلى قوى خفية كالسحر مثلاً فيصبح غريباً في تفكيره و كلامه و يستخدم بعض الألفاظ الخاصة به ويصبح انعزالياً. أقل ما يقول عنه الناس إذا لاحظوه أنه غريب الأطوار.

7. الشخصية المضادة للمجتمع Antisocial Personality

• أقل ما يقال عن هذا الشخص انه "مجرم".

• لا يوجد لديه ضمير.

• يتعدى تعدياً صارخاً على القانون والأخلاق.

• صاحب مصلحة "مصلحجي" لذا فهو ينسف بمن يشاركه في تجارة أو غيره بل حتى فيمن يحسن إليه.

• متهور في أغلب تصرفاته.

• مراوغ و كذاب و انتهازي.

• يغلب على هذه الشخصية بروز بوادرها أيام الدراسة فهو يهرب من المدرسة ليسرق و يدخل في قضايا أمنية و تصادم مع السلطات الأمنية و يغلب عليهم عدم اكمال دراستهم. وينتهي معظمهم في السجن لارتباطهم بالمخدرات و قضايا القتل أو بالأمراض لتهورهم و دخولهم في علاقات متهورة جنسية.

8. الشخصية الحدية Borderline Personality

• لا يطيق هذا الشخص أن يكون وحده ويمتاز بالتصلب السريع في علاقاته الاجتماعية والاندفاع والتهور في اثنان على الأقل مما يلي:

 صرف المال فهو مبذر بشكل غير طبيعي.

 الجنس والعلاقات المحرمة.

 المخدرات.

 القياده بتهور.

 الأكل بافراط.

• يحاول الانتحار والاضرار بالنفس.

• لديه احساس بالفراغ و الملل.

• لديه صورة عن نفسه أنه مسيء.

• لا يتحكم بنفسه عندما لا يعطى اهتمام.

9. الشخصية الهستيرية Histrionic Personality

• تعيش على جذب الانتباه وعلى ذلك تتركز معظم تصرفاتها.

• يحب أن يكون محور الحديث في كل مكان.

• يبالغ في وصف الأعراض و اختلاقها إذا أصابها أي مرض.

• يتبع سلوك الإثارة و الإغراء في المجتمع في التعبير عن الرأي دون دلائل.

• يلغي حواجز الاحترام المتبادل مع من لا تربطهم علاقة خاصة أو حميمة.