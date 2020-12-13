للأطفال المصابين بالربو.. 5 أطعمة يجب إدراجها ضمن نظامهم الغذائي

ربو الأطفال هو مرض رئوي يسبب التهاب الرئتين والممرات الهوائية يحدث عند التعرض لمحفزات محددة مثل استنشاق حبوب اللقاح أو الإصابة بنزلات البرد أو التهابات الجهاز التنفسي المتكررة، والحساسية، والتاريخ العائلي للربو أو الحساسية، وانخفاض الوزن عند الولادة، وما إلى ذلك.

ونقلاً عن "موقع حلوة" نقدم لكم أهم أعراض الربو عند الأطفال:

السعال

الإعياء

صعوبة في التنفس

صفير

تنفس سريع

آلام في الصدر

تختلف علامات وأعراض الربو من طفل لآخر، وقد تزداد سوءا أو تتحسن بمرور الوقت. قد يصاب طفلك بعرض واحد فقط، مثل السعال المستمر أو احتقان الصدر. نظرًا لعدم توفر العلاج، يُنصح دائمًا بمحاولة الحد من أعراض الربو عن طريق إجراء تغييرات معينة في نمط الحياة والنظام الغذائي. فيما يلي بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في التخفيف من أعراض الربو عند الأطفال:

السبانخ

يصبح مستوى المغنيسيوم لدى الأطفال الذين يعانون من الربو أقل من الأطفال الغير مصابون، ولمساعدة طفلك على تعويض انخفاض مستوى المغنيسيوم يجب إدراج الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل السبانخ إلى نظامه الغذائى.

الزنجبيل

الزنجبيل عنصر فعال في التعامل مع أعراض البرد والإنفلونزا والغثيان. هذا لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات يمكن أن تكون فعالة أيضًا في التعامل مع الربو. يمكنك تضمين الزنجبيل في نظام طفلك الغذائي عن طريق مزجه في طعامه أو إضافته إلى الأرز.

البيض

يعتبر البيض مصدرًا غنيًا بفيتامين (د) المعروف بقدرته على تقليل مخاطر الإصابة بنوبة الربو لدى الأطفال. يمكنك تضمين الأطعمة الغنية بفيتامين د مثل الحليب والسلمون وما إلى ذلك.

الكركم

منذ العصور القديمة، تم استخدام الكركم وتقديره لأغراض طبية، حيث أنه غني بمضادات الأكسدة ويساعد في علاج الربو لأنه يحتوي أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات. يمكنك تضمينه في نظام طفلك الغذائي عن طريق خلط الكركم في حليبهم مع بعض العسل أو السكر فيه.

التوت

التوت مصدرغني لمضادات الأكسدة والألياف والفيتامينات. يمكن أن تكون فعالة للغاية في تقليل الالتهاب. علاوة على ذلك، سيحب الأطفال نكهة ولون التوت.

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