للبيت الصغير.. بإمكانك إضافة مساحات وهمية

إذا كنت تكافح من أجل العثور على العناصر المناسبة لتحويل مساحة شقتك الصغيرة إلى مساحة أكبر بحيث تجلب لك الشعور بالراحة والسعادة، فإن هذه القائمة من الأشياء الرخيصة التي يمكنك الحصول عليها بمقدورها إضافة مساحة وهمية إلى منزلك، تشعرك أنت وكل من يدخل إليه بأنه أكبر حجماً وأكثر دفئاً، وذلك حسبما رصد موقع يور تانجو الاجتماعي، كالآتي:



1. النباتات والنباتات والمزيد من النباتات، حيث تجعلك النباتات تتنفس بشكل أسهل وتبتسم أكثر، لذا استخدمها فوراً لتضيء منزلك، وتأكد أولاً أنك لا تعاني من الحساسية من الزهور.



2. إضافة بعض الألوان إلى غرفتك باستخدام الوسائد، فالوسائد المزخرفة والمريحة رائعة للأرائك والأسرة على حد سواء، ويمكن أن تضيف بعدًا للغرفة مقابل تكلفة قليلة جدًا.



3. استخدم طاولات جانبية وطاولات قهوة، فكلاهما وظيفية ومريحة، ويمكن العثور على طاولات رخيصة على الإنترنت، أو في متاجر البيع بالتجزئة المختلفة.



4. شراء مصابيح لإعطاء ضوء الزوايا المظلمة، مثل مصابيح الطاولات وهي مفيدة بشكل خاص إذا لم يكن لديك ما يكفي من الإضاءة العلوية.



5. الستائر، فبعيداً عن زيادتها للمساحات الوهمية يمكن أن تحافظ على خصوصيتك وتكون بمثابة قطعة مميزة، كما يمكن أن تحافظ الستائر على الحرارة والبرودة، وتحرم الجيران الفضولين من التحديق لمنزلك في الليل، في حين أن العديد من المنازل والشقق تأتي بالفعل مع ستائر بلاستيكية، إلا أن إضافة الستائر المصنوعة من القماش تعطي العمق لأي غرفة، وهناك عدد لا يحصى من الألوان والتصاميم التي يمكنك الاختيار منها، لذلك لا تعتقد أنك مقيد في اختيارك، ولكن تأكد من اختيار الحجم والطول الصحيحين لجدارك.