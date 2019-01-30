6 طرق للتخلص من الرشح

يجب التركيز على زيادة كمية السوائل وبخاصّة الدافئة منها

الرشح " الزكام " من أكثر الأمراض شيوعاً ويُعرف بأنّه التهاب حاد يصيب الجهاز التنفّسي العلوي في الجسم، فيتسبب باضطراب عام، يؤثر على معظم أجزاء الجسم خاصة البلعوم والأنف والصدر والجيوب الأنفية.

وتمتدّ فترة المرض عادةً من أسبوع إلى عشرة أيام كحد أقصى، باستثناء بعض الحالات القليلة التي يمتد فيها إلى ثلاثة أسابيع أو أكثر، وهو سريع الانتقال من شخصٍ لآخر بعض النظر عن الفئة العمرية فهو يصيب البالغين والأطفال على حدٍّ سواء.

وفي هذا المقال إليكم مجموعة من الطرق للتخلص من الرشح خصوصاً في الشتاء:

1- استخدام العقاقير والمضادات الحيوية والمسكّنات المتداولة لإزالة الألم والصداع وخفض حرارة الجسم المرتفعة .

2- التركيز على زيادة كمية السوائل وبخاصّة الدافئة منها؛ كالمشروبات العشبية مثل منقوع أزهار البابونج واليانسون والزنجبيل والنعناع والشاي الأخضر والزعتر البري وأزهار الزيزفون، لتعويض ما فقده الجسم من سوائل جراء المخاط وسيلان الأنف المستمر، ويُفضّل خلطها بالعسل لمضاعفة الفائدة وتدعيم الجهاز المناعي لتسريع الشفاء.

3- تكرار عمل تبخيرة الأنف واستنشاق الأبخرة الدافئة التي تساعد على إزالة الاحتقانات وتسكير الأنف المصاحب للرشح.

4- أخذ قسطٍ من الراحة والنوم لساعات أكثر وعدم إرهاق الجسم بجهدٍ كبير .

5- شرب العصائر الغنية بفيتامين سي وخاصّةً عصير الليمون أو البرتقال أو الكيوي أو الرمان، مخلوطةً بالعسل لزيادة مقاومة الجسم للرشح وتسريع العلاج .

6- تناول البصل أو الثوم النيء بمُعدّل نصف بصلة أو فصين من الثوم يومياً؛ فهما يحتويان على عناصر مضادة للبكتيريا وقاتلة للميكروبات.

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