5 قرارات للتخلص من الضغط العصبي في فصل الشتاء

الموسيقى لها القدرة على تغيير حالتك حتى وإن كنت غير مقتنع بذلك

ليست مفاجأة أن الكثير منا يشعر بالضيق وربما الاكتئاب، فالضغوط اليومية تسبب ذلك، كما أن الطقس البارد الذي يتسلل بداءة من فصل الخريف ثم يشتد في الشتاء يزيد الشعور بالضيق، بحسب الدراسات.

نصح موقع «كاندوريست» بضرورة اتخاذ 5 قرارات يومياً للتخلص من الشعور بالضغط النفسي، لأنه إذا تُرك الأمر دون علاج أو تدخل من قبل الشخص نفسه سيصل الحال إلى حد الاكتئاب:

1- أغلق هاتفك المحمول:

لم يعد الهاتف مجرد وسيلة للتواصل مع الآخرين، بينما الأمر تخطى هذا الدور البسيط، ليصبح هاتفك نافذتك على العالم، فعن طريقه تتصل وتتواصل وتتعرف على الأحداث التي تدور حولك، وكلها أمور هامة، ولكن أنت بحاجة للإسترخاء لمدة ساعة على الأقل، دون سماع دقات الإشعارات المتكررة.

2- أنت بحاجة للمشي يومياً:

صحيح أننا ربما لا نجد الفرصة والوقت لممارسة رياضة يومياً، ولكن على الأقل أنت بحاجة لممارسة المشي يومياً حتى وإن كان لمدة 10 دقائق فقط، ويمكنك القيام بذلك أثناء الذهاب للعمل أو حتى أثناء العودة، فإذا كنت تركب المواصلات العامة، أو لديك سيارة خاصة، فلا مانع من النزول قبل المنزل أوالعمل بـ10 دقائق فقط، واستكمال الطريق بالمشي في الهواء.

3- تنفس بانتظام وتأمل:

ربما تسخر حين تقرأ هذا القرار، ولكن أثبتت الدراسات أن دخول الأوكسجين إلى الرئتين بكمية وفيرة يساعد على التخلص من الشعور بالضغط العصبي، وهذا المبدأ هو نقطة ارتكاز رياضة اليوجا، التي هي أحد أهم طرق التخلص من الضغط العصبي، أغمض عينيك واسترخي وتنفس بعمق لدقائق.

4- لا مانع من 10 دقائق موسيقى:

الموسيقى لها القدرة على تغيير حالتك، حتى وإن كنت غير مقتنع بذلك، لذا عليك سماع الموسيقى يومياً، خاصة أن هناك تطبيقات توفر لك كل أنواع الموسيقى وبسهولة، ونصح الموقع باختيار قائمة ليست لك، بل أن استماع قائمة شخصر غيرك قام بوضعها يخلق لديك حالة من الشغف والاستمتاع.

5- خطط يومك:

أفضل حل لإنجاز المهام في الوقت المحدد لها دون الشعور بالضغط العصبي، هو عمل خطة مكتوبة لليوم، وهناك تطبيقات كثيرة تساعدك على تحقيق هذه المهمة.

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