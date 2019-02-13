7 مأكولات للتخلّص من الدهون في المؤخّرة

الفاكهة هي صديقتكِ المفضّلة لخسارة الوزن

العديد من الإنشغالات والإلتزامات تمنع المرأة اليوم من ممارسة الرياضة بشكلٍ منتظم الأمر الذي يسبب ترهّل الجسم وذوبان العضلات. لا يقتصر الأمر على ذلك، إذ تبدأ الدهون بالتكدّس مع الوقت وتحديداً في 3 مناطق هي المؤخّرة، الفخذين وبالطبع البطن. إذا كنتِ لا تملكين الوقت لممارسة التمارين ولكنّكِ تعانين من مشكلة تراكم الدهون في المناطق المذكورة، نقدّم لكِ في ما يلي لائحة بالمأكولات التي عليكِ تناولها. ستساعدكِ على حرق الدهون العنيدة من دون الحاجة إلى بذل أيّ مجهود.

1- الشوفان: هذا المكوّن قليل السعرات الحراريّة وغنيّ بالألياف والكاربوهيدرات التي تشعركِ بالشبع في وقتٍ أسرع. بالإضافة إلى ذلك، ينظّم الشوفان عميّلة الهضم وهو يحتوي على نسبه عالية من الأحماض الدهنيّة الأساسية التي تسرّع عمليّة الأيض وحرق الدهون.

2- اللوز: عندما تشعرين بالجوع خلال النهار لا تبحثي عن وجبة غنيّة بالسعرات الحراريّة، بل تناولي اللوز الذي سيشعركِ بالشبع على الفور ويسرّع عمليّة حرق الدهون. لن تفرطي في تناول الطعام، وبالتالي ستخسرين تلك السنتيمترات الإضافيّة من حول خصركِ.

3- بذور اليقطين: تناولي حصّة من هذه البذور يوميّاً كوجبة خفيفة، فهي في الواقع غنيّة بالبروتين أكثر من البيض والجوز! تحتوي هذه البذور أيضاً على نسبة عالية من البوتاسيوم والألياف والزنك، فهل تحتاجين إلى سببٍ إضافي لتناولها؟

4- الزبادي: مفعوله كالسحر إذ أنّ تناول كوب واحد منه قبل الخلود إلى الفراش سيمنحكِ بطن مسطّح. إحرصي على تناول الزبادي الخالي من الدهون.

5- القرنبيط: يحتوي على الفيتامين B وK إضافة إلى الأوميغا 3 والمغنيزيوم، وهي مكوّنات تساهم كلّها في تحرير الجسم من السموم وبالتالي التخلّص من الانتفاخ وخسارة الوزن.

6- الخضار والفاكهة: هي صديقتكِ المفضّلة لخسارة الوزن نظراً إلى أنّها تحتوي على سعرات حراريّة قليلة جدّاً. ستشعرين بالشبع والانتعاش عند تناولها، كما أنّكِ ستلاحظين خسارتكِ للوزن من دون بذل مجهود أو حتّى ممارسة تمارين رياضيّة.

7- الشاي الأخضر: سبق لنا أن تكلّمنا أكثر من مرّة عن فوائد هذا المشروب الذي يحرق الدهون، فـ5 أكواب منه في اليوم يساعد على حرق 90 وحدة حراريّة من دون أيّ جهد إضافيّ. أضيفيه إلى روتينكِ.

المصدر: موقع جمالك

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