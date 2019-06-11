للجميلة السمراء.. تألقي بتسريحات شعر صيفية مميزة تليق بجمالك الساحر (صور)

لكل سيدة ما يليق بها من حيث قصات الشعر، تبعاً لشكل وجهها ولون بشرتها وطبيعة شخصيتها، لذا نقدم للمرأة السمراء قصات متنوعة لهذا الموسم؛ لتختار منها ما يبرز جمالها المتميز وجاذبيتها الساحرة.

في فصل الصيف ترغب العديد من السيدات في تغيير قصة شعرهن، كنوع من التغيير فضلاً عن الشعور بالراحة مع موجات الطقس الحارة، ومواجهة الرطوبة التي تفسد من جمال الشعر وتزيد من التعرق، وتسبب مشاكل عديدة لا تنتهي.

للتألق بشعر طبيعي، إليك هذه القصات بحسب ما ورد في مجلة لاف تو نو":

قصيرة جدًا

الشعر القصير سهل التصفيف يناسب فصل الصيف بشدة، وبدلا من ترك شعرك طويلا على كتفيك، اختاري القصة القصيرة صيحة هذا الموسم بلا منازع، يمكنك اختيار الشعر القصير بمختلف أشكاله، مع اضافة الاكسسورات المناسبة.

ربطة البانتو

يمكنك الاحتفاظ بطول شعرك إذا كنت لا ترغبين في قصه، واختاري أن تربطيه بالفيونكة على شكل ذيل حصان أو كعكة، وتألقي بشكل مختلف كل مرة.

الضفائر

مهما كان طول شعرك ستجعله الضفيرة جميلا ومميزا، وسواء كان طويلا أو متوسط الطول، ستضفي الضفيرة جمالا ساحرا على شعرك، ويمكنك عمل كعكة منخفضة من الضفائر أو ذيل حصان مع الضفيرة.

قصة الأفرو

إذا كان شعرك مجعدًا وكثيفًا يشبه قصة الأفرو، أضيفي إليه لمسة جمالية بارتداء الوشاح أعلى الجبهة، واتركي البقية منسدلة على كتفيك.

أفكار مميزة للشعر الضعيف:

قصير وغير متماثل

ستمنحك هذه القصة كثافة ملحوظة، ولن تؤثر بها حركة الرياح مهما بلغت شدتها، ولن تبدو فوضوية أو تؤثر على مظهرك، فهي مثالية إذا كنت لا ترغبين في اطلالة أكثر جرأة.

تجعيدات ناعمة

لصاحبة الشعر الناعم والقصير حد الكتفين، استخدمي مكواة التجعيد على أقل درجة حرارية، وثبتي التجعيدات بالاسبراي المقاوم للرطوبة، وستبدو هذه التسريحة مثالية ومتسقة مع بشرتك الزيتونية.

الغرة الجانبية

سواء كان لديك شعر بطول الكتف أو أقصر، تألقي بالغرة الجانبية الطويلة فهي فكرة رائعة وبالرغم من بساطتها، إلى أنها ستضفي إليك مظهرا مثيرا وجذاباً.

كعكة جانبية

تصفيفة مثالية لفصل الصيف، صففي شعرك من الأمام إلى الخلف بالكامل، ثم لمي الجزء الأكبر منه على أحد جانبي الرأس، على شكل كعكة باستخدام دبوس الشعر أو الفيونكة، دون الضغط على الشعر أو شده للخلف بعنف، لتظهر كعكة فضفاضة غير متكتلة.

ذيل الحصان الأنيق

ستليق هذه التسريحة بالشعر الطويل وتمنحك التألق اللافت، اسحبي شعرك بالكامل من الأمام للخلف، ارفعي شعرك كاملا مع ترك الغرة القصيرة، أو تثبيتها بمشبك جميل من اختيارك.

عودة مشابك الشعر بقوة

يمكنك رفع شعرك من جانب واحد، أو من الجانبين باستخدام مشبك الشعر، وسواء كان شعرك مجعدا أو ناعما، ستمنحك هذه الاكسسورات الأنيقة، شعورا بالراحة عند الخروج في الهواء الطلق مع الاطلالة المختلفة كل مرة.

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