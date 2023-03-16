البوابة - أغلب السيدات ترغب بالحصول على شفاه جميلة وجذابة، حيث يعتبر الفم هو "توقيع الوجه"، وفيما يلي أهم 6 خطوات مدهشة لتتألقي بشفاه جميلة كنجمات التلفزيون طبّقي هذه الخطوات من اليوم:

6 خطوات مدهشة لتتألقي بشفاه جميلة كنجمات التلفزيون

إذا كانت شفتاك رقيقتين، إستعملي قلماً خاصاً (الكونتور) لرسم الحدود الجديدة لهما. ويحصل أثناء تجاوز حدود الشفة بأحمر الشفاه أن يظهر تباين واضح بين لون الشفة المطلية بالحمرة وبين لون البشرة القريبة من الشفة. لذا، من الضروري اقتناء لونين متقاربين من أحمر الشفاه يختلفان عن بعضهما بدرجتين أو ثلاث. فيوضع اللون القاتم أولا فوق منطقة الجلد التي يراد صبغها وضمها الى شكل الفم، ثم تجفف بواسطة منديل ورقي بحذر. وبعدها يوضع اللون الأحمر الذي تقرر طلي الشفتين به وبما في ذلك الحدود الجديدة.

اذا كنت تتمتعين بشفاه مكتنزتين وترغبين بتصغير شفاهك أو تمويه بعض حدودهما الملتوية الشكل، حددي اولا بالكونتور رسمة فمك التي تودين إظهارها، ثم إطلي المنطقة التي تودين إخفائها بكريم الأساس وفوقة البودرة بلون البشرة. وهكذا يبقى قسم من الشفاه غير ملون ومموهاً ومخفياً بمفعول كريم الأساس.

إعلمي أن الألوان القاتمة تزم وتتقهقر. لذلك في حال كان فمك صغيراً او شفتاك رقيقتين فتجنبي هكذا الوان واستخدمي الألوان الفاتحة. اما قلم رسم الحدود فيجب أن يكون أقتم بدرجة واحدة من أحمر الشفاه.

إذا كانت إحدة الشفتين أكثر رقة من الأخرى، إرسمي بقلم الكونتور خطاً فوق حدود الشفة بشكل مستدير ومتماش مع شكل الفم، مما يعطيها بعض الإستدارة وطبقي تلوينها كما الخطوة الأولى التي ذكرناها في الأعلى.

إذا أردت أن يكون وجهك مكتمل الإشراق، إختاري لون شفاه أشد قوة من بلاشر الوجنتين، والا التحم لون الشفاه بلون البشرة من دون ابراز شكل الفم.

لتثبت أحمر الشفاه ومنعه من السيلان، ضعي القليل من الفون دو تان والبودرة على شفتيك قبل وضع أحمر الشفاه.

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