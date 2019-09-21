للرجال: كيف تتخلص من رائحة  القدمين الكريهة

يمكن أن تكون رائحة القدمين مشكلة محرجة. إذا كنت تعاني من رائحة كريهة بعد استخدام الأحذية طوال اليوم، فأنت بحاجة إلى تغيير روتينك قليلاً. اتبع هذه النصائح والحيل بشكل منتظم للتخلص من هذه الرائحة:

اختر حذائك بحكمة

ابحث عن الأحذية التي تسمح للقدمين بالتنفس. إذا كنت ترتدي نفس الأحذية كل يوم ، فأنت بحاجة إلى تغيير هذه العادة. يمكن للعرق الموجود في الأحذية البقاء هناك لفترة طويلة أنت بحاجة الى تهوية الأحذية بانتظام.

ارتداء الجوارب ، دائما!

إذا كنت لا ترتدي الجوارب مع الأحذية ، فقد يكون هذا سببًا كبيرًا لانتشار الرائحة السيئة. ارتداء الجوارب يحميك من التعرض للبكتيريا والرطوبة. لذا تأكد من ارتداء الجوارب دائما.

تنظيف القدمين

بمجرد وصولك إلى المنزل ، تأكد من غسل قدميك. وفي الصباح ، وبعد الاستحمام ، جففهما. المناطق الرطبة عرضة للبكتيريا ، لذا تأكد من تجفيف قدميك جيدًا وبين أصابع القدم أيضًا!

تخلص من الجلد الميت

قم بزيارة صالون العناية بالاقدام بانتظام للتخلص من الجلد الميت أو يمكنك القيام بذلك في المنزل عن طريق نقع الاقدام في الماء والملح الإنجليزي أو الخل وفركهما جيدا.