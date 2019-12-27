للرجال 9 حيل تجعلك تبدو أكثر رشاقة

يعاني كثير من الرجال من مشكلات تتعلّق بالطريقة التي يرتدون بها ملابسهم، وكيف يؤثر هذا على أشكالهم، وعلى الطريقة التي يراهم بها الغير، هذه أهم النصائح لكي تبدو أنحف، وأكثر جاذبية في نفس الوقت.



1- البدلة:

يفضّل أن تقوم بتفصيلها بنفسك، بدلاً من شرائها جاهزة، الشكل المطلوب دائماً هو الذي تكون فيه البدلة مناسبة عليك تماماً، لا أكبر ولا أصغر، يخفي جاكيت البدلة كثيراً من عيوب الجسم، ويساعد على وضع الجسم في إطار مناسب ولطيف.



2- الأنماط:

الملابس المخططة أفقياً ليست مناسبة على الإطلاق في حالة لو كان جسمك ممتلئاً، عليك البحث عن الملابس ذات الخطوط الرأسية، وهذه الخدعة هي بسبب الطريقة التي تنظر بها العين، وتتعامل بها مع التشكيلات والأنماط، فالأنماط الرأسية تخدع العين بأنك أنحف.



3- اللون الأسود:

اللون الأسود هو أفضل ما يمكن ارتداؤه على الإطلاق بالنسبة لمن يرغبون في الظهور بمظهر أكثر نحافة، ينطبق هذا على الألوان الغامقة لمن لا يحبون اللون الأسود بالذات.



4- دائماً ارتد حزاماً:

سيضمّ الحزام جسمك ويجعلك تبدو أكثر نحافة بكثير، بدلاً من أن يبقى بنطالك متهدّلاً، لا تقم بشدّ الحزام لأقصى درجة، ولا تركه مترخّياً، اختر الدرجة المناسبة لك.



5- الألوان القريبة من بعضها:

ارتداء الألوان المختلفة سيجعل العين تتحرّك ناحية نقطة التقاء كليهما، وهو المعدة، وبالتالي ستبدو المعدة أكبر حجماً، ارتد دائماً ملابس قريبة اللون من بعضها.



6- المقاسات:

تأكد من شراءك ملابس ذات مقاسات مناسبة لجسدك بالضبط، وليس للقياس الذي ترغب فيه، ستجعلك الأشياء الضيّقة تبدو سخيفاً، أما الأشياء الواسعة فستضيف إليك المزيد من الكيلوغرامات.



7- تفادى الملابس ذات الرسوم المميزة:

رسوم مميزة على القمصان أو التيشيرتات، تعني ببساطة تركيزاً أكبر على الجسم، وبالتالي ملاحظة لزيادة الوزن.



8- لا تغلق أزرار القميص حتى آخره:

اترك اثنين من الأزرار حول العنق مفتوحين لصنع شكل V حول الرقبة، وهو ما يجعل مظهرك أقل في الوزن بكل تأكيد.



9- الجينـز:

بالنسبة للرجال ذوي الوزن الزائد، فإن الجينـز هو الاختيار المثالي دائماً، حيث تقوم الملابس الكلاسيكية بإضافة كيلوغرامات إلى المظهر العام بالفعل، أما الجينـز، فكونه عملياً، يجعل من الصعب على العين ملاحظة الوزن الزائد.