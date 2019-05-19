للرجل: 10 طرق للتغلب على آلام الظهر بعد التمارين

يحرص الرجل دائما على ان يعيش حياة صحية، ويحصل على جسم رياضي رشيق يساعده على العيش بصورة افضل، ولكن مع تنوع التمرينات الرياضية، وممارستها بشكل كثير، يصاب ممارسيها من الرجال بإرهاق وآلام في العضلات، لذا نقدم اليوم 10 تعليمات هامة ليتغلب الرجل على الام الظهر بعد التمرين .



تعليمات هامة ليتغلب الرجل على الام الظهر بعد التمرين :



1- يجب على الرجل الرياضي أن يتمرن بهدوء ويبطئ في أداء الحركات الخاصة بكل تمرين، وهو التكنيك الذي يقلل من إصابته بشد أو آلام في العضلات.



2- في حالة إصابة الرجل بشد وآلام في العضلات، يمكنه بكل بساطة الانتظار لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 7 أيام، وستغادره تلك الآلام دون الحاجة إلى علاج.



3- يعتبر المساج أو تدليك عضلات الرجل من الحلول الرائعة للتغلب على آلام العضلات.



4- يمكن للرجل ان يتغلب على آلام العضلات باستخدام كيس من الثلج أو المياه الباردة، ووضعها على مكان الإصابة.



5- من أجل تغلب الرجل على آلام العضلات يمكن للرجل ممارسة بعض تمارين الإطالة للعضلات بشكل هادئ دون الضغط بقسوة على العضلات، وهي الطريقة التي نجحت مع العديد من تلك الحالات.



6- هناك العديد من الأدوية التي تصلح لعلاج آلام العضلات، مثل أقراص الأسبرين، ويمكن أيضاً ان يتناولها الرجل قبل البدء في القيام بأي تمرينات رياضية، ولكن يجب أن يحذر الرجل من تناولها باستمرار، بالإضافة إلى ضرورة استشارة الطبيب قبل الشروع في ذلك.



7- تعتبر اليوجا من الوسائل الناجحة في علاج آلام العضلات أو تجنبها.



8- يجب على الرجل أن يتجنب الضغط على جسمه وعضلاته عن طريق عدم ممارسة التمرينات الرياضة القاسية والصعبة عليه، فيجب أن يحترم قدرات عضلات جسمه.



9- من المهم جداً أن يبدأ الرجل في تحمية عضلاته عن طريق بعض التمرينات المخصصة لذلك، وذلك قبل أن يبدأ في التمرينات الأساسية من أجل تجنب الإصابة بآلام العضلات.



10- إذا بقيت الآلام موجودة في عضلات الرجل لمدة أكثر من 7 أيام، فيجب على الفور استشارة طبيب متخصص في ذلك النوع من العضلات.