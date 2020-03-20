للمتزوجين حديثاً.. طرق التأقلم مع الحياة الزوجية

العديد من النساء في بداية حياتهن الزوجية يجهلن كيفية التعامل مع أزواجهن بطريقة لائقة دون التسبب في إحراجهم أمام الآخرين، وحسب الدكتور مدحت عبد الهادي خبير العلاقات الزوجية. فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن 27 % من حالات الطلاق تحدث في السنة الأولى من الزواج و34 % في العام الثاني من الزواج. وكان من أهم الأسباب هو عدم احترام كلا الطرفين لبعضهما البعض.

الحياة الزوجية لابد فيها من مشاركة الطرفين في الحديث بكل حب وحنان. فيجب على الزوجة أن تستخدم رومانسيتها وذكاءها عند التعامل مع زوجها.

هناك بعض النصائح الواجب اتباعها أول الزواج لتجنب الصدام بينك وبين زوجك وحدوث المشاكل وهي:



1- تدخل الأهل

يجب على الزوجة عدم السماح للأهل بالتدخل عند حدوث مشاكل بينها وبين زوجها. فهذا الأمر سيسبب الكثير من المشاكل بينهما وليس حلها. لذلك لابد من التعامل مع المشكلة بالتفكير السليم والعدل ولوم الطرف الآخر بهدوء.



2- شريك الحياة

يجب عليكِ التعامل مع زوجك على أساس أنه شريككِ في الحياة وليس لأي منكم نقاط قوة أو ضعف للسيطرة على العلاقة. فمن المعروف أن الرجل هو دائماً المسيطر والمتحكم في العلاقة الزوجية، لكن يوجد بعض النساء اللاتي يتحكمن في العلاقة ومحاولة السيطرة على الزوج. فابتعدي عن هذا التصرف والتعامل مع زوجك بحب.



3- الصمت

من المشاكل التي قد تواجه الزوجة في أول عام من الزواج هو الصمت من قِبَل زوجها، حيث يكون نطاق الحديث بينهما في متطلبات البيت أو المشاكل العامة أو الشكوى من المنزل والحياة.

لذلك لابد من التعامل بحكمة مع هذه المشكلة عن طريق الابتعاد عن الموضوعات التي من الممكن أن تفتح باب المشاجرة بينكما. ثم اللجوء لأحد الأصدقاء أو أحد أفراد العائلة ذي التفكير الحكيم إذا كانت المشكلة كبيرة على أن يتحدث معكما والمحاولة على حل هذه المشكلة.



4- التكيف على الحياة الزوجية

يشعر الزوجان في بداية الزواج بعدم التعود على الحياة الزوجية الجديدة، حيث المسئولية الجديدة وأسلوب الحياة الجديد بينهما يجعلهما في تغير مزاج وتوتر دائم. لذلك عند حدوث أي خلاف بين الزوج والزوجة يلجأ أي منهما للأصدقاء للكلام والتحدث عن المشكلة، لكن من الأفضل الجلوس مع الزوج والتحدث بأسلوب راقٍ والمشاركة في موضوع الخلاف ومحاولة إيجاد حل له حتى التعود على الحياة الزوجية سوياً.



5- اختلاف الطباع

يكتشف الزوجان في بداية الزواج اختلاف طباعهما، بالتالي حدوث بعض المشاكل بينهما.

لتجنب هذه المشاكل يجب عليهما معرفة سبب الخلاف ومحاولة حله. كما على كل طرف أن يحاول التأقلم مع العادات والطباع الجديدة وإظهار الطباع الجيدة دائماً والتركيز عليها وعدم التفكير في فشل العلاقة الزوجية أبداً ولكن نجاحها هو ما سيحدث.

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