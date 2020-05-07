للمرأة العاملة: كيف توفرين الوقت والجهد خلال شهر رمضان المبارك؟

هل أنتِ إمرأة عاملة؟ هل تنظمين وقتك بين العمل والمنزل والأولاد؟ كيف يمكن تنظيم المطبخ والبراد قبل شهر رمضان؟

في شهر رمضان المبارك ينشغل تفكير ربة المنزل في الطبيخ وترتيب المنزل والمجهود والوقت خصوصاً لو كانت إمرأة عاملة، إذ تفقد الكثير من الطاقة بمجرد فقط التفكير فى المسؤوليات التي تقع على عاتقها خلال هذا الشهر الفضيل.

ونجد تتسابق معظم العائلات لشراء اللوازم والاحتياجات قبل قدوم الشهر الكريم، لكن هناك بعض الإرشادات البسيطة والنصائح التي تساعدكِ عزيزتي العاملة على استقبال الشهر الكريم وأنتِ مرتاحة كي يكون لديكِ المزيد من الوقت للعبادة والروحانيات وزيارة العائلات وصلة الرحم المطلوبة في هذا الشهر الكريم.

كيف توفر المرأة العاملة الوقت والجهد خلال شهر رمضان؟

لا يجب أن تتحمل المرأة المسؤولية وحدها خاصة خلال الشهر الكريم لما له من طقوس خاصة، عليها أن تؤكد على أولادها أهمية الدور الذي يقومون به في الشهر الكريم والثواب العظيم. الجميع يجتهدون ويتعبدون، فتكون هناك فرصة للأم لأخذ قسط من الراحة، ورفع بعض الأعباء عن كاهلها.

على المرأة العاملة اتخاذ بعض الخطوات قبل الشهر الكريم بعدة أسابيع، حتى توفر الوقت والجهد في المطبخ لإعداد وجبات الإفطار والسحور والعصائر والحلوى.

كيف يمكن تنظيم المطبخ والبراد في رمضان؟

يجب إعداده بشكل جيد ليكون مريحًا لربة المنزل من حيث تنظيفه جيدًا والتخلص من الأشياء غير المرغوب فيها وترتيب الخزائن، بحيث يتم مراجعة محتوياتها والتخلص من المعلبات منتهية الصلاحية، وتجهيز إحتياجات الشهر بشكل أسبوعي حتى لاتتراكم المنتجات بدون داعي.

البراد يمكن تجهيزه عن طريق الاهتمام بتنظيفه جيدًا قبل استقبال الشهر الكريم، والتخلص من المأكولات منتهية الصلاحية، مع ترتيب المعلبات بشكل جيد، ووضع الأطعمة بطريقة منظمة.

أما الأطعمة فيمكن ترتيبها مثلًا بحسب الأطعمة التي نحتاجها في وجبات السحور اليومي، مثل الأجبان والحليب، وعبوات الروب والرايب والبيض يكون ترتيبها على الرفوف العلوية وغيرها .

كيف يمكن للسيدة تخطيط الاحتياجات لشهر رمضان؟

يمكن للسيدة تخطيط الاحتياجات بكتابة مستلزمات الشهر الكريم في ورقة كبيرة وتقسيم الاحتياجات الشهرية على 4 أسابيع، حتى لاتثقل كاهل ميزانية الأسرة بطلبات كثيرة، ثم النظر للفائض في نهاية كل أسبوع، واستكمال ماينقص فقط، دون إهدار أو تبذير.

كما يمكن التخطيط والقيام بشراء بعض الأطعمة التي تسهل إعداد الوجبات اليومية، وكذلك توفر الوقت في نهار رمضان، خاصة في حالة إستقبال ضيوف أو أقارب على مائدة الإفطار. مثل حفظ وتجميد بعض خضروات وفاكهة الموسم.

أما أهم النصائح لتجهيز الخضروات، اللحوم والفاكهة خلال شهر رمضان:

1- الطماطم:

تحتاجين لعصير الطماطم لعمل صلصات مختلفة، كما تدخل في إعداد بعض أنواع الحساء، يمكنك شراء كمية بحسب سعة التخزين لديكِ، ثم قومي بغسلها وتقطيعها، ووضعها في الخلاط ليتكون لديكِ عصير طماطم مركز، ويمكنك وضعه بالبراد في التجميد بعد تقسيم الكمية إلى أكياس تناسب كل وجبة.

2- الخضروات:

يمكنك وضع الخضار بعد تنظيفه وتقطيعه في ماء مغلي لمدة دقيقتين ثم وضعه في مصفاة تحت الماء البارد، أتركيه ليتخلص من الماء، ثم ضعيه في أكياس بقدر كل وجبة على حدى، ورصي الأكياس فوق صينية في الرف العلوي للتجميد، ثم أخرجي الصينية لتتكون لديكِ أكياس مسطحة تمامًا كالجاهزة بالسوبر ماركت.

3- الملوخية :

يمكنك غسلها ووضعها بمصفاة حتى تتخلص من المياه ، ثم خرطيها ناعما أو تُفرم بالكبة، وضعي مقدار ربع كوب من مرق الدجاج أو اللحم لكل 2 كيلو جرام من الملوخية، واخلطيها بشوكة جيدا حتى تصير كالعجينة، ثم وزعيها على أكياس بحسب الوجبة، وضعيها على صينية حتى تجمد في المجمدة، ثم رصي الأكياس مع باقي الخضروات.

4- المعجنات:

يمكنك عمل أكياس من الفطائر والسمبوسك بجبن أو لحم، والكبة والكبيبة ووضعها في أكياس للتجميد.

5- البصل :

يتم فرم البصل وتقليبه في زيت نباتي أو زيت زيتون، ثم وضعه في أكياس للتجميد، ويستخدم في الطبخ وإعداد العصاج.

6- الثوم:

يمكنك تقشير الثوم وحفظه في أواني أو برطمانات زجاجية مع زيت نباتي حتى لايتأكسد. واحفظيه بالبراد. هذا سيوفر لكِ كثيرا من الوقت، مع مراعاة حفظ البرطمانات داخل أكياس بلاستيك حتى لاتنتشر رائحة الثوم مع باقي الأطعمة في البراد.

7- اللحوم:

يمكن تصنيفها فيوضع البفتيك أو لبانيه بعد تتبيله بالبصل والملح والفلفل والبهارات في أكياس في صينية في التجميد، ثم نزع الصينية ورص الأكياس بشكل منظم داخل خزانة التجميد بالبراد.

نفس الشيء نتبعه مع بانيه الدجاج والشيش طاووق وغيرها.

8- الكفتة:

يمكن تتبيل الكفتة وعمل أصابع ورصها في صينية مرشوشة بالدقيق في المجمدة، لبصع ساعات، حتى تتجمد منفصلة عن بعضها، ثم إخراجها ووضعها في أكياس حسب حجم الوجبة.

9- الدجاج والطيور والأرانب:

يتم تتبيل الطيور بالملح والفلفل والبصل والحبهان الهيل ووضع القطع بالحجم المطلوب في أكياس شفافة، وهذا من شأنه توفير الوقت والمجهود، بالإضافة لإعطاء مذاق رائع للحوم والطيور المتبلة.

10- الفاكهة:

يمكن الاحتفاظ بكل صنف على حدى في كيس بعد غسل الفاكهة جيدًا،وإخراجها من التجميد قبل الإفطار بفترة، لعمل عصير الفاكهة الطبيعي الطازج. ومن أمثلة الفاكهة التي يمكن تجميدها: الخوخ والمشمش والجوافة والكيوي والفراولة والكنتالوب والقرع والبرتقال.

أطلبي من زوجك وأولادك إعداد المائدة وترتيب الأطباق، ووضع العصائر، وعمل السلطة اليومية الطازجة. وبذلك يستمتع الجميع بالشهر الكريم بجو فيه المودة والرحمة والكثير من العبادة.

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