للمرأة العاملة: 5 قواعد للحفاظ على بشرتك يومي الجمعة والسبت

تلجأ المرأة العاملة إلى استخدام أدوات التجميل يوميًا في العمل للشعور بالثقة بالنفس والظهور بإطلالة جميلة طوال اليوم، ولكن هناك بعض القواعد التي يجب أن تتعرفي عليها للحفاظ على بشرتك في إجازتك الإسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وفي هذا المقال نقدم لكم مجموعة من القواعد الضرورية والتي يجب أن تطبقيها خلال إجازتك لتحصلين على بشرة نضرة وجميلة:

1- المكياج هو شيء أساسي للظهور بإطلالة براقة وللشعور بالثقة بالنفس في العمل، ولذلك يجب أن تمنحي بشرتك راحة بعيداً عن المكياج يوم العطلة الإسبوعية، فهو الوقت الأنسب للعناية ببشرتك وترطيبها.

2- ترطيب الوجه بغسله وترطيبه طوال اليوم، فهو الشعور الأفضل على الإطلاق.

3- لا تهتمي بوضع أحمر الشفاه أثناء تناول الطعام أو احتساء مشروبك المفضل.

4 - يمكنك استخدام مرطب الوجه طوال اليوم، للعناية ببشرتك أيام العطلة.

6 - عند التنزه خارج المنزل يمكنك إخفاء العيوب الموجودة بمنطقة العينين بالنظارة الشمسية دون الحاجة إلى وضع الماكياج، فتكون إطلالتك جميلة وفي نفس الوقت تحمي عينيك من أشعة الشمس الضارة.