للمرأة العاملة: 9 نصائح مهمة عند تناولكِ الوجبات السريعة

1- ضرورة اختيار سلطة مع الوجبة.
2- الصلصة أمر مهم جداً، ولكن يجب الابتعاد عن صلصة "السيزر" أو الصلصات التي يعتمد قوامها على المايونيز؛ لغناها بالسعرات الحرارية والدهون، ويفضل اختيار الصلصة الإيطالية، أو أي صلصة قوامها الليمون والخل، كخل البلسميك أو الخردل.
3- من الممكن افتتاح الوجبة بالشوربة بشرط أن لا تحتوي على الكريمة؛ لغناها بالسعرات والدهون.
4- عند الانتقاء من قائمة الطعام يجب الابتعاد عن كل الخيارات المقلية.
5- عند اختيار الباستا يفضل انتقاء الصلصة الحمراء بدل البيضاء.
6- إلغاء الجبن من الوجبة أو الساندويتش يساعد في تقليل السعرات والدهون المتناولة.
7- يفضل عدم طلب المشروبات مع الوجبة.
8- إذا كانت الوجبة كبيرة من الأفضل مشاركتها مع زميلة.
9- الابتعاد عن طلب الحلوى، أو يمكن مشاركتها مع صديقة، أو اختيار سلطة الفاكهة.
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