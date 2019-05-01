للمرأة العاملة: 9 نصائح مهمة عند تناولكِ الوجبات السريعة

من المعروف أن المرأة العاملة أكثر عرضة للمأكولات السريعة في مكان عملها، وهي في أمس الحاجة إلى جعل تناول الطعام الصحي أولوية بالنسبة لها، لذلك نقدم لك نصائح تهمك من أجل تناول الطعام الصحي لأنه يعد أحد أفضل الطرق للعناية بنفسك وعائلتك، كما أنك ستجدين أن تناول الطعام الصحي يقوي جهازك المناعي ويحافظ على مستويات الطاقة لديك ويجعلك تشعرين بقدر كبير من النشاط، ومن هذه النصائح:

1- ضرورة اختيار سلطة مع الوجبة.

2- الصلصة أمر مهم جداً، ولكن يجب الابتعاد عن صلصة "السيزر" أو الصلصات التي يعتمد قوامها على المايونيز؛ لغناها بالسعرات الحرارية والدهون، ويفضل اختيار الصلصة الإيطالية، أو أي صلصة قوامها الليمون والخل، كخل البلسميك أو الخردل.

3- من الممكن افتتاح الوجبة بالشوربة بشرط أن لا تحتوي على الكريمة؛ لغناها بالسعرات والدهون.

4- عند الانتقاء من قائمة الطعام يجب الابتعاد عن كل الخيارات المقلية.

5- عند اختيار الباستا يفضل انتقاء الصلصة الحمراء بدل البيضاء.

6- إلغاء الجبن من الوجبة أو الساندويتش يساعد في تقليل السعرات والدهون المتناولة.

7- يفضل عدم طلب المشروبات مع الوجبة.

8- إذا كانت الوجبة كبيرة من الأفضل مشاركتها مع زميلة.

9- الابتعاد عن طلب الحلوى، أو يمكن مشاركتها مع صديقة، أو اختيار سلطة الفاكهة.