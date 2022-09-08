لماذا تحتاج إلى ترك وظيفتك الثابتة؟ هل بدأت مؤخرًا بالتفكير حول ترك وظيفتك ، حتى لو كانت ثابتة؟ إنه مؤشر رئيسي على أنك قد تحتاج إلى تغيير وظيفتك. قد تكون لديك مشاعر مختلطة حول الوظيفة حيث قد تشعر بالرغبة في ترك الوظيفة حتى لو كانت جيدة ومستقرة تمامًا. ولكن هنا الاختبار الحقيقي، أنت بحاجة إلى ترك وظيفتك المستقرة. يحتاج كل موظف إلى النمو في حياته المهنية ولكن البقاء في وظيفة مستقرة وفي منطقة الراحة الخاصة بك سوف يمنعك من القيام بذلك. وبالتالي ، حتى لو بدا الأمر مخيفًا ، فأنت بحاجة إلى ترك وظيفتك الحالية المستقرة. فيما يلي بعض الأسباب.

لماذا تحتاج إلى ترك وظيفتك الثابتة ؟

أنت لست سعيدًا حقًا بعملك

أن تكون راضيًا أو سعيدًا بعملك هما شيئان مختلفان تمامًا. إذا كنت راضيًا فقط ، فقد تحتاج إلى تغيير وظيفتك. يجب أن تبحث عن دور وظيفي وشركة تجعلك متحمسًا للاستيقاظ في الصباح والذهاب إلى العمل في أحد أيام الأسبوع.

لماذا تحتاج إلى ترك وظيفتك الثابتة ؟

ثقافة المكتب السيئة

أنت تقضي معظم حياتك في مكان عملك ، ولذلك فمن الضروري أن تكون محاطًا بزملاء جيدين يجعلون العمل محتملاً. يمكن أن يجعلك العمل في بيئة سامة تكره وظيفتك ويمكن أن يخفض معنوياتك.

لماذا تحتاج إلى ترك وظيفتك الثابتة ؟

ساعات العمل الطويلة

الوظيفة المستقرة لا تعني أنك تعمل لفترة أطول من المعتاد. إذا طُلب منك العمل لساعات أطول مرة أو مرتين ، فلا بأس ولكن إذا كان رئيسك في العمل يمارس هذه العادة بشكل مستمر، فقد تحتاج إلى إعادة التفكير في قرارك. تحتاج إلى موازنة حياتك الشخصية حيث أن ساعات العمل الطويلة يمكن أن تؤثر على صحتك العقلية والبدنية أيضًا.

لماذا تحتاج إلى ترك وظيفتك الثابتة ؟

فرصة عمل أفضل

إذا كانت لديك فرصة عمل أفضل، فاستغلها. لا ترفضها لأن لديك وظيفة مستقرة. كلنا نسعى جاهدين لتحقيق المزيد. احصل على أهداف جديدة يمكنك السعي وراءها. لن تكون قادرًا على النمو إذا بقيت في نفس المكان إلى الأبد.

لماذا تحتاج إلى ترك وظيفتك الثابتة ؟

المشاكل الصحية

إذا كنت تعاني من مشاكل صحية مزمنة ، فهذا سبب وجيه تمامًا لترك عملك. قد تكون وظيفتك سببًا لشعورك بالكثير من التوتر ، مما يتسبب في مشاكل صحية كبيرة. إذا كان لديك ما يكفي من المدخرات لتستمر لبعض الوقت ، فيمكنك أخذ استراحة لمدة عام لتجديد صحتك.

لماذا تحتاج إلى ترك وظيفتك الثابتة ؟

الحصول على شهادة مدرسية

إذا كنت حريصًا على توسيع نطاق معرفتك والعودة إلى المدرسة ، فيمكنك دائمًا أخذ إجازة تفرغ أو ترك عملك للحصول على شهادة جامعية. وإذا كنت موظفًا يتنقل بين المدرسة والعمل معًا ، فقد يكون من الجيد التركيز على تعليمك والعودة إلى العمل ، فقط بعد إكمال شهادتك.

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