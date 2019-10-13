لماذا تشتهي الحلوى حتى بعد الشعور بالشبع!

هل مررت بهذا السيناريو .. بغض النظر عن مقدار الطعام الذي تتناوله ، يبدو دائمًا أن هناك مساحة صغيرة جدًا متوفرة للحلويات. يمر الكثير من الناس بهذا الموقف ، وكما اتضح ، هناك تفسير علمي وراء هذا الحدوث.

إليكم السبب..

تم تصميم المعدة البشرية كجهاز مرن وتميل إلى التمدد أو التقلص لإفساح المجال لخروج الطعام. إلى جانب الضغط الموجود داخل جدران المعدة وإفراز العصارات الهضمية ، فإن هذا يؤدي إلى الشعور بالامتلاء كلما نأكل. ومع ذلك ، عندما تأكل شيئًا حلوًا ، فإن رد الفعل هذا ينعكس.

عندما تأكل شيئًا حلوًا ، فإنه يطلق هرمونًا يحيل الجسم إلى الاعتقاد بأنه غير ممتلئ بالفعل. في الوقت نفسه ، فإن مستويات السكر والجلوكوز الموجودة في الطعام تحفز بشكل على رد فعل معاكس يحفز جدران المعدة للتوسع لتناسب المزيد من الطعام. يرسل الدماغ بعد ذلك رسالة ترخي بعض عضلاتك في جدار المعدة وتجعلك قادرًا على تناول طعام أكثر مما كنت تعتقد بالفعل. وبالتالي ، يجعلك تتناول وجبة من حلوياتك المفضلة.

ومع ذلك ، هذا لا يعني أن تستغل هذه الطريقة بشكل خاطئ. بصرف النظر عن إضافة المزيد إلى مستويات السكر لديك ، فإن الاستهلاك المفرط للحلوى يمكن أن يوفر لك أيضًا دفعة من السكر وربما يتسبب أيضًا في الكثير من المشكلات الصحية الأخرى. إذا واجهت موقفًا من هذا القبيل ، يقول الخبراء إنه من الأفضل التمسك بقطع صغيرة من الحلوى لإشباع رغباتك الشديدة دون التهام كمية كبيرة.