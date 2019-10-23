لماذا تشعر النساء بالجوع اثناء الدورة الشهرية؟

يمكن أن تحول الفترة الشهرية إيقاعاتك الداخلية رأسًا على عقب. سوف تبدئين فجأة بالشعور بالضيق ، وتقلبات المزاج، والغضب ، وستشعرين برغبة شديدة لتناول الطعام غير الصحي. زيادة الشهية أمر شائع قبل وأثناء الدورة الشهرية. من الواضح أن التفكير في تناول الطعام القهري هو ناجم عن التغيرات الهرمونية ، ولكن هناك بعض الأسباب الأخرى التي تؤثر أيضًا على اختياراتك الغذائية.

السبب..

قبل دورتك الشهرية المعتادة، ترتفع مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون ، ثم تنخفض فجأة قبل الفترة ، مما يزيد من شهيتك.

ويشير الخبراء إلى أن هذا الجوع في كثير من الأحيان هو شهوة لتناول المزيد من الكربوهيدرات والسكر. وفقًا للنظريات ، تتعرض المرأة للغضب والغثيان خلال هذا الوقت ، وقد وجد الباحثون أن تناول الشوكولاتة يمكن أن يزيد من مستويات السيروتونين والدوبامين ، مما يحسن من الحالة المزاجية.

ولكن هذا ليس كل شيء ، فالزيادة في الشهية خلال الدورة يرتبط أيضًا بعلم النفس.

عادة ما تشعر النساء بأسوأ حالاتهن خلال الدورة ويشعرن أنه من الجيد الانغماس في المواد الغذائية غير الصحية مرة كل شهر. لذلك ، يأكلن المزيد من المواد الغذائية غير الصحية ليجعلن أنفسهن بحالة جيدة.

استشارة الطبيب المختص

إذا استمر تناولك القهري للطعام بعد الدورة الشهرية ، فقد يكون ذلك بسبب اضطراب في الأكل وهذا يعني أنك بحاجة الى مقابلة خبير غذائي. قد يشير تناول الطعام القهري في بعض الأحيان إلى اضطراب ما قبل الحيض المزمن (PMDD) ، والذي يمكن أن يسبب مشاكل أخرى مثل الاكتئاب وتغيير الحالة المزاجية.

نصائح لمنع ذلك:

هناك عدة طرق لمنع نفسك من تناول الطعام القهري. أولا ادراك انك تتناولين كمية كبيرة من الطعام. ثانيا محاولة تسجيل ما تتناولينه من طعام مع الكميات . وأخيرا القيام باختيارات غذائية صحية وإدراج الكربوهيدرات المعقدة في نظامك الغذائي قبل الدورة وخلالها.

يمكن أن تجعلك الدورة تشعرين بالحزن وبالتالي الرغبة في الانزواء وتناول الطعام غير صحي. المشي السريع والنشاط البدني المعتدل الآخر يمكن أن يساعد في تعزيز حالتك المزاجية.