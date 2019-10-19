لماذا تعاني الأم من الأحلام والكوابيس أثناء الحمل؟

في حين أن الجميع قد يحلم بأحلام مزعجة مرة واحدة في السنة، يمكن أن يجلب الحمل مجموعة من الاحلام الغريبة بشكل منتظم. لذلك، إذا كنت تواجهين أحلامًا غير عادية للغاية خلال الحمل، فلا تفزعي.

بالنسبة للأم الحامل، من المهم للغاية الحصول على قسط مناسب من النوم والراحة. ومع ذلك ، فإن الحلم بأشياء مخيفة، يمكن ان يجعلك تشعرين بعدم الارتياح.

هذه الأحلام قد تجعل الكثير من النساء الحوامل يتساءلون عما إذا كنّ مستعدات للأمومة ام لا.

لماذا تصاب الحامل بأحلام غريبة أثناء الحمل؟

قد تؤدي أعراض الحمل مثل غثيان الصباح، وآلام الظهر إلى اضطراب النوم. إذا كنت تميلين إلى الاستيقاظ في الصباح الباكر بسبب الرغبة في الذهاب الى الحمام، فمن المحتمل أن تتذكري بوضوح حلمك.

عندما تفكرين في الأمر، ففي الواقع من المنطقي ان تقوم هرموناتك وشعورك بالتوتر بجعلك أكثر خوفا وقلقا من الحمل والولادة. وفيما يلي الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا لأحلام الحمل وماذا تعني:

الحلم بالمسطحات المائية

قد يكون الحلم بالماء أو المسطحات المائية معانٍ عديدة. قد يعني ذلك أنك تفكرين باستمرار في بحر التغيير الذي سيحدث في حياتك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الوقوف بجانب جسم مائي قد يشير أيضًا إلى نزول ماء الولادة ورحلة الولادة الكاملة لطفلك.

الحلم بنسيان الطفل

اذا كنت تحلمين بأنك نسيت اين وضعتي طفلك، فهذا يعني ببساطة انك منهكة جدا بالتفكير في الامومة. لاشك ان رحلة الامومة متعبة ومجهدة وفكرة انجاب طفل يتمتع بالصحة الى هذا العالم قد تكون مشحونة بالعواطف. لذلك، في حال تعرضت لاحلام يقظة أو كوابيس حول فقدان الطفل فهذا دليل على شعورك بالاجهاد.