لماذا تعلق بعض كلمات الأغاني في الاذهان؟

من الطبيعي عند الاستماع إلى أغنية بصورة متكررة أن تعلق في ذهن المستمع. وتعرف هذه الظاهرة باسم متلازمة الأغنية العالقة " stuck-song syndrome "، و المصطلح الأكثر شيوعا هو دودة الأذن " earworm ". وتحدث بسبب تعرض الشخص لموسيقى أغنية ما في الآونة الأخيرة.

ولكن ماذا لو ترددت أغنية لم نستمع إليها منذ فترة طويلة؟

في هذه الحالة قد يكون هناك شيء في البيئة المحيطة بنا قد أثارت ذاكرتنا.

يعتقد الخبراء أن بعض الأغاني ترتبط بحادثة من الماضي سببت لنا اضطراب في المشاعر؛ كلما شعرت بالتوتر تردد نفس الأغنية في ذهنك.

وقد تكون ظاهرة "دودة الأذن" جزءاً من ظاهرة تعرف باسم " الذاكرة غير الطوعية" المسؤولة عن الرغبة المفاجئة كالتفكير بأحد الأصدقاء القدامى أو حتى كالرغبة في تناول صنف معين من الطعام.

أفضل طريقة للتخلص من هذه الظاهرة هو الاستماع لنغمة أغنية أخرى أو تغيير القليل من استراتيجيات الروتين اليومي.