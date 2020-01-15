لماذا تنزعج بعد ارتداء النظارة الطبية لأول مرة؟

اذا كنت من الأشخاص المعتادين على ارتداء النظارات الطبية، فلا بد وانك تعرف الشعور بالانزعاج الذي يصاحب ارتداء النظارات الطبية الجديدة لأول مرة، ولا شك ان ستجرب ارتداء النظارات القديمة لاطول فترة ممكنة قبل ان تنتقل الى استخدام النظارة الجديدة. لا تقلق هذه الحالة شائعة جداً بين الأشخاص الذين يرتدون نظارات طبية بشكل مستمر. ولكن هل تسألت لماذا تشعر بالانزعاج؟ تعالوا لنعرف

السبب:

إذا كنت ترتدي نظارة طبية ، فهذا يعني ببساطة أنك تعوض عن الأخطاء الانكسارية لعينيك ، والتي هي أخطاء في عضلات عينيك التي تجعل من الصعب عليك التركيز على أي شيء. إذا كنت تعاني من قصر النظر، فلن تتمكن من رؤية الاشياء البعيدة بوضوح. في حال كنت شديد الحساسية أو بعيد النظر ، ستجد صعوبة في التركيز على الأشياء القريبة منك. بصرف النظر عن هاتين المشكلتين الشائعتين ، هناك مشكلات أخرى تتعلق بالعيون ، يتم تصحيحها بواسطة النظارات الموصوفة. في أي من الحالات، عينيك لا تستطيع عكس أشعة الضوء بشكل صحيح ، ونتيجة لذلك ، تشاهد الصور ضبابية.

عندما ترتدي نظارة طبية لفترة طويلة، سوف تعتاد عضلات عينيك عليها. لذلك عندما تقوم بتغيير العدسات، فالعيون بحاجة الى وقت لتتأقلم مع القوة الجديدة للعدسات. عيونك لن تتأقلم بسرعة مع التغيرات. هذا يحدث فقط عندما تتغير قوة العدسات.

بالإضافة الى الصداع، بعض الأشخاص يمكن أن يصابوا بالم في العيون، عندما يبدئون باستخدام نظارات جديدة لنفس السبب.

يفضل استشارة الطبيب في حال كان الصداع شديدة مصحوبة بالم في العيون، واستمر لاكثر من أسبوع خصوصا اذا رافقه شعور بالدوخة. أحيانا يمكن أن يكون السبب اطار النظارات الطبية الذي قد يكون ضيقا أو صغيرا أو قاسيا ويسبب الم في منطقة خلف الاذن.

أفضل حل:

يفضل ان تقوم بارتداء النظارات الطبية على مراحل أولاً قم بارتداء النظارة لعدة ساعات في اليوم فقط بالتناوب مع النظارة القديمة. بعد أسبوع سوف تتأقلم عيونك مع النظارة الجديدة ولن تشعر بالصداع بعد ذلك.