لماذا حان الوقت للتوقف عن استخدام المصاصات الورقية؟

كلنا تقريبا يفضل أن يشرب الكولا والمشروبات الأخرى مع القشة أو المصاصة ، وخاصة في المطاعم.

استخدام القشة البلاستيكية لتناول المشروبات أصبح موضع تساؤل بعد أن أدرك الجميع الأضرار التي لحقت ببيئتنا. من أجل تقليل العبء البلاستيكي ، بدأ استخدام القش المصنوع من الورق. لكن هل تعلم أن التاريخ يقول غير ذلك؟

تاريخ القش المصنوع من الورقي:

في الواقع ، تم إدخال القش البلاستيك لتحل محل القش الورقي. عام 1888 ، ابتكر المخترع الأمريكي Marvin Chester Stone قش اصطناعي باستخدام الورق. سرعان ما اكتسب القش الورقي شعبي كبيرة ، ولكن الجانب السلبي لهما ، أنها تتحلل عند الاستعمال وتترك طعما غريبا. وبالتالي ، في وقت لاحق ، تم إدخال القش البلاستيك.

السيناريو الحالي

عادت العديد من الدول ، بما في ذلك الهند ، الآن إلى قش الورقي ، كحل صديق للبيئة من التلوث البلاستيكي المتزايد. القش الورقي قابل للتحلل الحيوي ويستغرق التحلل من ثلاثة إلى ستة أسابيع ، لكنه لا يزال يمثل المشكلة نفسها التي واجهوها قبل سنوات – التحلل والمذاق السيء في الفم. بضع دقائق في الشراب ويصبح القش مشوها وملطخا.

هل القش الورقي ضار بالجسم؟

يصنع القش من الورق ، المصنوع اصلا من الخشب. يتم تبييض الخشب وتلوينه لإعطاء ألوان مختلفة من القش.

وهذا يعني أننا نستهلك سائلًا مغلفًا بمادة كيميائيًا ونأكل قطعًا من الورق أثناء الشرب من خلال قش الورق. يحتوي الورق على السليلوز ، وهو ليس ضارًا ، ولكن المادة الموجودة في القش تتم معالجتها كيميائيًا.

يمكن هضم الأجزاء البسيطة من الورق التي نستوعبها بسهولة بواسطة نظامنا ما لم تكن القشة مطلية بالشمع. وتدعي بعض الشركات بالفعل أن قشها مصنوع من الشمع والغراء الذي يمكن إعادة تدويره وإعادة استخدامه.

يقول الخبراء ، لا يوجد أي ضرر من استخدام القش المصنوع من الشمع والغراء ، والتي تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الأغذية والعقاقير. يجب أن تكون المكونات ضمن الحد الآمن.

أفضل حل

على الرغم من وجود بدائل للقش الورقي – مثل القش المعدني وقش الخيزران. ولكن هل نحن بحاجة فعلا للقشة؟

قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من بعض الإعاقات أو كبار السن أو الأطفال إلى القشة لأسباب محددة ، لكن بصرف النظر عن ذلك ، يمكننا تخطي شرب الحليب المخفوق والكولا بالقشة وتناوله مباشرة بدلاً من ذلك.

سبب آخر لماذا يجب أن لا تستخدم القش:

بغض النظر عن نوع القشة التي تستخدمها ، فأنت تبتلع الهواء أثناء استخدامها ، الأمر الذي قد يؤدي بدوره إلى تقلصات في المعدة والانتفاخ..