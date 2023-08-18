لماذا سمي شهر صفر بهذا الاسم؟ سُمي شهر صفر بهذا الاسم نسبة إلى أن بيوت العرب كانت تَصْفُر أي بمعنى أنها تخلو من أهلها بسبب خروجهم فيه ليقاتلوا ويبحثوا عن الطعام، ويقال أيضًا شهر صفر سمي بذلك لأن الريح كانت تعصف بشدة فكان لحركتها صفير، وأيضاً بسبب الفراغ أو الخلاء وذلك لأنه يأتي بعد شهر محرم الذي هو شهر الحرم الذي يُحظَر فيه القتال، وبالتالي، يُظهر صفر بعد محرم كنوع من "الفراغ" أو "الخلاء" من الأحداث المهمة، مثل الصراعات والحروب.
ماهو شهر صفر؟
شهر صفر هو الشهر الثاني من العام الهجري 1445، حيث كان العرب قديمًا قبل الإسلام يتشائمون كثيراً من هذا الشهر، ويقومون بتقديم أو تأخير موعد الشهر، إلى أن دخل الإسلام وحرم التشائم وهو تسمية تستخدم للدلالة على الشهر الذي يأتي بعد شهر المحرم الشهر الأول في التقويم الهجري.
دعاء شهر صفر
- اللهم ارزقنا أعلى درجات الصلاة والفلاح وثبتنا على الدين الإسلام ولا تأخذ أروحنا إلا وأنت راضي عنا يارب يا كريم يا عفو يا رحيم.
- يارب ارزقني العلم الواسع الذي انفع به البشرية والصلاح والفلاح ويسر لي أمري وابعد عن شر النفوس.
- يارب أنك مقلب القلوب ثبت قلبي على دين الإسلام
- سبحان الله العلي العظيم ذو الجلال والإكرام اللهم اغفر لأموات المسلمين وكفر عن سيئاتهم، وارزقنا يا رب شربة من يد النبي صلى الله عليه وسلم.
- اللهم لنا من لدنك رحمة وتوفنا ونحن على دين الإسلام.
- اللهم نسألك الخير والصلاح والفلاح والبركة والثواب وأن يثبت أقدامنا وترزقنا السعادة وراحة البال.
- يارب أنك رحيم وغفور اللهم ارحمنا من عذاب القبر وسخر لنا من يوالينا الشهادة عند صعود الروح.
- اللهم ارزقنا التوفيق وراحة البال والصلاح وحقق لنا كل الأماني وابعد عنا شر الأيام وخفايها.
- يارب لا تفجعنا فيما نحب وابعد عنا أي شر وخبث المحيطين بنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عن سيئاتنا.
- يارب توكلت عليك وسلمت كل أمري إليك اللهم لا ملجأ ولا منجي منك إلا إليك فأغفر لنا وارحمنا.