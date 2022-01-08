لماذا لساني أسود؟ 

في حين أنه قد يكون من المثير للقلق أن نرى هذه الحالة، فإن اللسان الأسود عمومًا ليس علامة على أي شيء خطير، وقد تلاحظ أيضًا أن لسانك يبدو مشعرًا بعض الشيء، ولكن كن مطمئنًا، هذا ليس شعرًا، وكلاهما علامات على حالة مؤقتة تسمى اللسان الأسود المشعر.

أعراض اللسان الأسود

لسانك مغطى بمئات النتوءات الصغيرة التي تسمى الحليمات، وعادة، لا تلاحظهم كثيرًا، ولكن عندما تبدأ خلايا الجلد الميتة في التجمع على أطرافها، فإنها تبدأ في الظهور لفترة أطول، وهذه الحليمات الطويلة ملطخة بسهولة بالبكتيريا ومواد أخرى، مما يمنح لسانك مظهرًا أسود فروي.

وفي معظم الحالات، يكون المظهر الأسود هو العرض الوحيد، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن يكون اللسان الأسود المشعر مصحوبًا بأعراض مثل الحرق والوخز، وقد تعاني أيضًا من رائحة الفم الكريهة أو طعم غير عادي في فمك.

أسباب اللسان الأسود

الخبراء ليسوا متأكدين من سبب توقف اللسان أحيانًا عن التخلص من خلايا الجلد الميتة، ولكن قد يكون مرتبطًا بما يلي:

سوء نظافة الفم

من المرجح أن تتراكم خلايا الجلد الميتة على اللسان إذا لم تقم بتنظيف أسنانك ولسانك أو غسل فمك بانتظام.

انخفاض إنتاج اللعاب

اللعاب يساعدك على ابتلاع خلايا الجلد الميتة، وعندما لا تنتج ما يكفي من اللعاب، يمكن أن تتدلى خلايا الجلد الميتة على لسانك.

نظام غذائي سائل

يساعد تناول الأطعمة الصلبة على كشط خلايا الجلد الميتة من لسانك، وإذا اتبعت نظامًا غذائيًا سائلًا، فلن يحدث هذا.

الآثار الجانبية للأدوية

بعض الأدوية لها جفاف في الفم كأثر جانبي، مما يسهل على خلايا الجلد التراكم على الحليمات.

وفي الحقيقة، عندما يتوقف لسانك عن التخلص من خلايا الجلد الميتة، يمكن أن تلطخه مواد أخرى. وتشمل بعض هذه المواد ما يلي:

المضادات الحيوية

تقتل المضادات الحيوية البكتيريا الجيدة والسيئة في جسمك، ويمكن أن يؤثر ذلك على التوازن الدقيق للبكتيريا في فمك، مما يسمح لبعض الخمائر والبكتيريا بالازدهار.

التبغ

سواء كنت تدخنه أو تمضغه، فإن التبغ هو أحد أكبر عوامل الخطر في اللسان الأسود، حيث يلطخ التبغ بسهولة الحليمات الممدودة على لسانك.

شرب القهوة أو الشاي

يمكن للقهوة والشاي أيضًا تلطيخ الحليمات الممدودة بسهولة، خاصة إذا كنت تشرب الكثير من أي منهما.

غسول الفم

يمكن أن تؤثر بعض أنواع غسول الفم القاسي الذي يحتوي على عوامل مؤكسدة، مثل بيروكسيد، على توازن البكتيريا في فمك.

علاج حالة اللسان الأسود

عادة لا يتطلب اللسان الأسود الكثير من العلاج، وفي معظم الحالات، يجب أن يساعد تنظيف لسانك بالفرشاة بانتظام في إزالة خلايا وبقع الجلد الميتة في غضون أيام قليلة.

وإذا كنت تشك في أن الدواء أو النظام الغذائي السائل الموصوف يسبب لسانك الأسود، فحدد موعدًا مع طبيبك، حيث قد يكون قادر على ضبط جرعتك أو وصف دواء مضاد للفطريات أو مضاد للبكتيريا للمساعدة في إدارة الخميرة أو البكتيريا في فمك.

ومع ذلك، يمكنك عادةً الاعتناء بالحالة بنفسك من خلال:

تنظيف اللسان

باستخدام فرشاة أسنان ناعمة، قم بتنظيف لسانك بلطف مرتين في اليوم للمساعدة في إزالة خلايا الجلد الميتة والبكتيريا يدويًا.

استخدم مكشطة اللسان

سيساعد استخدام مكشطة اللسان في كل مرة تقوم فيها بتنظيف أسنانك على منع خلايا الجلد من التراكم على الحليمات.

تنظيف الأسنان بعد الأكل

سيساعد تنظيف أسنانك ولسانك بعد كل وجبة على منع حطام الطعام والبكتيريا من الوقوع في الحليمات.

التنظيف بعد الشرب

سيساعد التنظيف بالفرشاة بعد فترة وجيزة من شرب القهوة والشاي والكحول على منع التلطيخ.

توقف عن استخدام منتجات التبغ

الإقلاع عن التدخين أو مضغ التبغ هو أفضل شيء يمكنك القيام به لنفسك ولسانك، وإذا لم تكن مستعدًا للإقلاع عن التدخين، فقم بتنظيف أسنانك ولسانك بعد كل مرة تستخدم فيها التبغ أو كل ساعتين تقريبًا.

الخيط قبل النوم

سيؤدي تنظيف أسنانك بالخيط مرة واحدة على الأقل يوميًا إلى منع تراكم حطام الطعام والبلاك في فمك.

اشرب الكثير من الماء

سيساعد ذلك في الحفاظ على رطوبة فمك، مما يسمح لك بابتلاع خلايا الجلد الميتة.

مضغ العلكة

سيساعدك مضغ العلكة الخالية من السكر، أو العلكة المصممة للأشخاص الذين يعانون من جفاف الفم، على إنتاج المزيد من اللعاب لغسل خلايا الجلد الميتة، وأثناء المضغ، تساعد اللثة أيضًا في إزاحة خلايا الجلد المحاصرة.

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

سيساعدك اتباع نظام غذائي مليء بالفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة على الحفاظ على توازن صحي للبكتيريا في فمك.

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