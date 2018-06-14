حاولي التغيير في علاقتكما لأن الروتين يدفع الشريكان إلى الملل

قد تشعرين بأنّ زوجك يتجاهلك وقت الزعل ولا يحاول مصالحتك أو التقرّب منكِ وهذا الأمر شائع بين الرجال، وله أسباب عديدة سنشرحها لكِ في هذا الموضوع لكي تعرفي أيضاً كيف يجب أن تتعاملي مع هذه المشكلة فتتجاوزيها دون أي تأثيرات سلبية على علاقتك الزوجية.

لماذا يتجاهل الزوج زوجته وقت الزعل؟

- يصمت زوجك بعد شجار حصل بينك وبينه ويتجاهلك لفترة معينة غالباً لأنّه لا يريد أن تتضخمّ المشكلة بينكما، فهو يرى أنّ الصمت أفضل من الكلام الذي يمكن أن يكون جارحاً في هذه اللحظات ويسبّب المشاكل الدائمة.

- إذا كان سبب الزعل هو طلبات معيّنة لديكِ وتريدين من زوجك تأمينها، يمكن أن يصمت أو يتجاهلك وذلك لكي لا يقول لكِ بأنّه قادر على تحقيق بعض أمنياتك، ولا شكّ أنّه حزين أيضاً ولو لم يعبّر لكِ عن ذلك.

- يمكن أن يكون زوجك ذات طبع غامض وانطوائي، إذ يلجأ إلى تجاهلك لأنه لا يجيد التعبير عما في داخله لفظياً، ويفضّل عدم الدخول في خلافات مباشرة. فإذا كان زوجك كذلك، يجب أن تكوني حريصة جداً على طريقة تعاملكِ معه لأنّك لا تعرفين ما يمكن أن يحمله من مشاعر.

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كيف تتخلصين من هذا التجاهل؟

- لا تقومي بإطالة وقت المشاكل بينكما كونه لا يقدم على مصالحتك، بل حاولي بطريقة معينة التحدث معه والتقرب منه.

- إذا كنت لا تريدين أن تقومي بالخطوة الأولى، فما عليك سوى القيام بحركات بسيطة تجعله يفتح باب الكلام معك، كتحضير العشاء أو انتظاره لتخلدان معاً إلى النوم.

- لا تتكلمي كثيراً حين تقدمان على المصالحة لأن المشاكل ستعود، بل اتركي المجال لمشاعركما لتحل المشاكل بمفردها.

- لا توجهي كلاماً قاسياً له لأنه تجاهلك وأنت حزينة، بل حاولي عن طريق الدلال إيصال فكرة أنك ستتجاهلينه حين يحزن منك كما فعل، وبهذه الطريقة سيقدم على مصالحتك في المرة المقبلة.

- حاولي دائماً التغيير في علاقتكما، لأن الروتين يدفع الشريكان إلى الملل بشكل كبير وتجاهل الشريكين لبعضهما. وكوني المبادرة في هذا المجال عبر دعوته الى عشاء في مكان مميّز أو أن تطلبي منه مرافقتك للمشي في الهواء الطلق، فكلّ ذلك يخفّف من التوتر بينكما.

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