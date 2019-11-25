لماذا يجب أن تتوقف عن تناول الموز ليلاً؟

يعتبر الموز واحداً من أكثر الفواكه شعبية والتي يتم تناولها على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم. يحتوي الموز على العناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات ، كما أنه يتمتع بالعديد من الفوائد الصحية. هذه الفاكهة الصفراء مليئة بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والفيتامينات. وهي تساعد في تخفيف الوزن ، وتحافظ على صحة القلب وتضمن حركة الأمعاء بسهولة. ولكن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة المرتبطة باستهلاك الموز وأكثرها شيوعًا هو أن تناول الموز في الليل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراض البرد والسعال.

الدليل العلمي:

لا يوجد دليل علمي على أن تناول الموز في الليل يمكن أن يكون ضارًا بصحتك. ولكن حسب الأيورفيدا ، يمكن أن يؤدي الموز إلى إنتاج المخاط وتناول هذه الفاكهة في الليل يمكن أن يسبب الاختناق بالمخاط. بصرف النظر عن هذا ، فإن الموز ثمرة ثقيلة ومعدتنا تستغرق الكثير من الوقت لاستيعابها. وذلك لأن الأيض يكون في أدنى مستوياته في الليل. تناول الموز في الليل قد يؤدي إلى مشاكل في المعدة.

الدراسات:

ومع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن هذه الفاكهة الصفراء تحتوي على بعض العناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تساعد في تحفيز النوم. لذا ، إذا كنت تواجه صعوبة في النوم ليلاً ، فيفضل تناول الموز بدلاً من تناول أدوية النوم.

النتيجة:

من الناحية المثالية ، يجب أن تأكل الفواكه بعد الظهر. لذلك ، ما لم يكن الامر ضروريًا لا تأكل الموز في الليل.

ولكن إذا كنت لا تزال ترغب في تناوله، فلا ضرر فيه. ولكن احذر تناول الموز في هذه الحالات:

إذا كنت تعاني من البرد والسعال.

إذا كنت تعاني من الربو.

إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي.

إذا كنت تحاول انقاص وزنك.