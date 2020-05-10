لماذا يجب أن تضع قطعة من الصابون تحت غطاء السرير؟

هل يمكن أن يساعد وضع قطعة صابون بين اغطية السرير على تخفيف تقلصات العضلات؟ متلازمة تململ الساق وتشنجاتها هي حالة تحدث ليلاً عندما تحاول النوم. وتكرارها يمكن أن يكون محبطاً للغاية ومؤلماً.

تشنجات الساق الليلية أو المعروفة باسم charley horses ، هي مشكلة شائعة يعاني منها الناس أثناء نومهم. ولكن ، على عكس متلازمة تململ الساق ، فإن تحريك ساقك أثناء التشنج لن يقلل من شعورك بالانزعاج. بدلاً من ذلك ، سيزيد الألم بشكل ملحوظ. عادة ، تحدث تقلصات الساق بسبب ممارسة التمارين الرياضية المفرطة ، ونقص الفيتامينات ، والجفاف.

من ناحية أخرى ، فإن متلازمة تململ الساق هي اضطراب عصبي ينتج مشاعر غير سارة في ساقيك أثناء الاستراحة. السبب الرئيسي لمتلازمة تململ الساق غير معروف ، ولكن هناك بعض الحالات التي تم ربطها بالمشكلة. وتشمل تناول الكحول ومرض السكري والفشل الكلوي والحمل واستخدام بعض الأدوية.

كيفية إيقاف تقلصات الساق في الليل :

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لوقف تقلصات الساق ومتلازمة تململ الساق من الحدوث في الليل. وتشمل اخذ حمام ماء دافئ ، والتدليك ، وتناول الطعام المناسب وشرب ما يكفي من الماء. ولكن ، هناك أمر واحد بسيط يمكنك القيام به الليلة سيساعد على إيقاف تقلصات الساق ومتلازمة تململ الساق.

يمكنك وضع قطعة صابون تحت غطاء السرير أو الشرشف!

يستخدم حوالي 42% من الأفراد الذين يعانون من متلازمة تململ الساق أو تقلصات الساق هذه طريقة الصابون الغريبة لوقف المشكلة. فلماذا تعمل؟ الأطباء ليسوا متأكدين من كيفية عمل هذه الخدعة ، لكن يعتقد البعض أن المغنيسيوم الموجود في الصابون يحل المشكلة. وذلك لأن نقص المغنيسيوم هو سبب رئيسي لتشنجات الساق ومتلازمة تململ الساق.

يقترح الدكتور أوز استخدام صابون اللافندر لأنه يساعد على إرخاء العضلات بسبب رائحته الطبيعية. لذا، إذا كنت ستضع الصابون في سريرك ، فاجعله طبيعيًا باستخدام رائحة زيتية أساسية.

كيف يمكن أن يتخلص وضع الصابون تحت السرير من تقلصات الساق :

إن النظرية الأكثر وضوحًا فيما يتعلق بتخفيف التشنج هي ببساطة تأثير وهمي. يعتقد الناس أنها ستنجح، لكنها تعمل. ولكن يبدو من السابق لأوانه مجرد استبعاد الظاهرة بهذه الطريقة. ربما ، هناك بعض التأثيرات الكيميائية الحيوية الغريبة في العمل.

ولكن، كان هناك القليل من البحث العلمي افترضوا أن رائحة الصابون، وليس الصابون نفسه، هي التي تسبب ذلك التأثير المضاد للتشنج. لذلك ، قاموا بتطبيق زيت برائحة الصابون على بقع الجلد ثم اختبروها على النساء اللواتي لديهن تاريخ من تقلصات الدورة الشهرية الشديدة. ذكرت النساء أن البقع ساعدت.

استنتاج:

حتى يأتي تفسير أفضل بكثير، نحن على استعداد لقبول احتمال أن وضع الصابون بين أغطية السرير قد يساعد في تخفيف التشنجات، ربما لأن الرائحة تخدع دماغك لتجاهل الألم وقمع استجابة التقلصات. هذه التقنية غير مؤذية ورخيصة. لذا، إذا كنت تعاني من تقلصات الساق الليلية ، فهذا يستحق المحاولة. لا يوجد شيء ليخسره