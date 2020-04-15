لماذا يجب أن تمنعي طفلك الرضيع من تناول رقائق البطاطا المقلية؟

لا شك ان الطفل في عامة الاول يكون شغوفاً لتذوق الأطعمة المختلفة خصوصا تلك التي يتناولها الكبار أمامه، ولكن وفقا للأطباء لا يحتاج الطفل في هذا العمل الا كميات قليله جدا من الأطعمة الصحية والطازجة. ومن الأخطاء الشائعة ترك الطفل يتناول ما يشاء من الأطعمة سواء كانت الحلوة أو المالحة، ومن ابرزها المقرمشات أو رقائق البطاطا المقلية.

ولكن لماذا ينبغي منع الطفل من تناولها؟

يحب الاطفال الصغار تناول المقرمشات، وقد تقوم الام بتقديمهم للطفل لإرضائه ولكن هذا الامر خاطئ تماماً حيث المقرمشات لها الكثير من الاثار السلبية على صحة طفلك.

تحتوي المقرمشات على نسبه عالية من المواد الحافظة الخطيرة على صحة الطفل كما انها تحتوى على نسبه كبيرة من الاملاح التي لها ضرر بالغ على صحة الطفل، فالطفل خلال عامة الاول يحتاج الى كميات قليله جدا من الملح لان كليه الطفل لا تكون مكتملة لذا لا تستطيع التخلص من الكميات الكبيرة من الملح ويشكل ذلك خطورة كبيرة على صحة الطفل، بالإضافة الى ذلك فأنها تحتوى على نسبه عالية من الزيوت والطفل خلال العام الاول يحتاج الى طعام خفيف لا يحتوى على مواد دهنية كثيرة لان معدة الطفل تكون حساسة للغاية، بالإضافة الى انها مواد صلبة يصعب على الطفل بلعها فالطفل يحتاج في هذه الفترة الى اطعمة طرية للغاية او سائله كي لا يواجه مشكلة عند بلعها.