لماذا يجب أن نتناول السلطة كل يوم؟

ينصح خبراء التغذية بتناول طبق من السلطة في رمضان لتعويض الجسم عن ما يفقده من معادن عضوية وعناصر غذائية خلال فترة الصيام. تناول طبق من سلطة الخضروات على وجبة الفطور أو السحور يمكن ان يساعد على خسارة الدهون خلال شهر رمضان لاحتواء الخضروات على نسبة قليلة من السعرات الحرارية وكمية كبيرة من المياه التي تسرع عملية الأيض.

تعزز الخضروات من نشاط الجسم مما يساعد في إنهاء المهام الوظيفية والمنزلية دون الشعور بالتعب والإرهاق. يتضمن طبق السلطة الصحي على مجموعة من الخضروات كالخيار والطماطم والجزر والخس والبقدونس والجرجير والبصل والليمون.

الفوائد الصحية لتناول السلطة في رمضان:

تهيئة المعدة والجسم للطعام الدسم

ينصح الخبراء بتناول طبق من سلطة الخضروات قبل البدء في أكل وجبة الفطور وذلك لتهيئة المعدة والجسم للطعام الدسم. تقلل الخضروات من الجراثيم والسموم الضارة في الجسم. أثبتت بعض الدراسات العلمية أن البصل يحتوي على مضادات حيوية أقوى من البنسلين فهو يلعب دور كبير في تنظيف الجسم من وحمايته من الأمراض في رمضان. ينصح بتناول الخضروات بدون تقشيرها للحصول على القيم الغذائية التي تحتويها القشرة فقشرة الخيار تحتوي على مخزون هائل من فيتامين أ . تساعد السلطة على تنشيط الجهاز العصبي نظرًا لاحتواء الخضروات على نسبة كبيرة من حمض الفوليك.

صحة الأسنان واللثة

سلطة الخضروات تحتوي على عناصر تساعد على تقوية الأسنان وتحميها من الأخطار الصحية. الخيار من الخضروات المستخدمة بكثرة في أطباق السلطة وهو مفيد للأسنان واللثة، وذلك لاعتباره مصدرًا رائعًا للألياف النباتية الضرورية لصحة الأسنان. تساعد الخضروات في تنظيف الأسنان بشكل طبيعي وتخليصها من بقايا الطعام المتراكمة بين الأسنان والتي تتسبب في ظهور رائحة كريهة من الفم. الخضروات تحتوي على نسب كبيرة من فيتامينات أ و سي و البيتا كاروتين والكالسيوم والفسفور والمغنسيوم وهي عناصر ضرورية لصحة الأسنان. تعمل الخضروات بوجه عام على تقوية الأسنان وذلك لاحتواء الكثير منها على فيتامين أ الذي يساعد على تعزيز طبقة المينا الحامية.

هضم أفضل

الخضروات تتميز باحتوائها على نسبة كبيرة من الألياف النباتية التي تعزز الشعور بالشبع وتبقي المعدة ممتلئة لفترة أطول مما يساعد على خسارة الوزن. تتميز الألياف بفوائدها الرائعة للجهاز الهضمي، فهي تحسن عملية الهضم نتيجة تشجيعها المعدة على إفراز العصارات الهاضمة. ينصح بعض خبراء التغذية بتناول طبق سلطة على وجبة الفطور والسحور للحماية من الوقوع في مشكلات عسر الهضم والإمساك. تحمي السلطة من الشعور بالتخمة والانتفاخ لأنها خفيفة وسهلة الهضم. تتميز السلطة باحتوائها على كمية قليلة للغاية من السعرات الحرارية لذلك فلا توجد قيود يضعها أخصائيي السمنة عند تناولها. ينصح بعض خبراء التغذية بضوع القليل من التوابل والصلصات المفضلة لسلطة الخضروات للاستمتاع بالطبق. يمكن إضافة بعض قطع البروتين المشوي كاللحم أو الدجاج لتناول وجبة صحية خفيفة متكاملة غنية بمعظم العناصر التي يحتاجها الجسم.

تحمي من الجوع و العطش

يفقد الجسم كمية كبيرة من المياه خلال فترات الصيام الأولى مما يهدده بالعطش كما يستيقظ معظم الناس في رمضان يصاحبهم الشعور بالجوع. ينصح بعض خبراء التغذية بضرورة تناول طبق كبير من سلطة الخضروات على وجبة السحور للاستمتاع بصيام صحي وخالٍ من الجوع الشديد والعطش. يخزن الجسم كميات كبيرة من المياه الموجودة في أنسجة وخلايا الخضروات مما يساعد على الحماية من العطش أثناء الصيام. ينصح الخبراء باستبدال الأطعمة الدسمة والحلويات بالسلطات و الخضروات في رمضان للحماية من الشعور بالعطش والجوع. يفضل إضافة بعض البقوليات أو أحد أنواع اللحوم للحصول على البروتين.