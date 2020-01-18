لماذا يجب أن نتوقف عن استخدام عبارة "أنت ذكي" لأطفالنا؟

كوالدين ، نقوم جميعًا بالثناء على أطفالنا لأننا نشعر أن ذلك يشجعهم على القيام بالعمل بشكل أفضل. ولكن وفقًا لدراسة جديدة ، فأن الثناء المفرط يمكن أن يأتي بنتائج عكسية.

أحياناً عندما يحصل طفلك على درجة كاملة في الامتحان أو يقوم بقراءة قصيدة امامك دون اخطاء، لا يمكنك إلا أن تغدق عليه بالمديح وتصفه بالذكاء. ولكن يمكن لهذه المجاملة أن تأتي بنتائج عكسية ، وفقاً لدراسة جديدة.

الدراسة:

الأطفال الذين يعتقدون أن ذكائهم ثابت، هم أقل عرضة للانتباه والاستفادة من الأخطاء مقارنة بالأطفال الذين يعتقدون أن ذكائهم يمكن أن ينمو ويتغير.

بالإضافة الى ذلك فأن إخبار الأطفال بشكل مستمر بأنهم أذكياء يدعم فكرة أن الذكاء هو هدية وراثية مسلم بها وليس مهارة يمكن تحسينها وتطويرها بالعلم والمعرفة.

في الدراسة ، التي نشرت في مجلة العلوم العصبية المعرفية التنموية ، ركزت الأبحاث في جامعة ولاية ميشيغان على 123 طالبًا كانوا في سن السابعة تقريبًا. قام الفريق بتقييم الطلاب لتحديد ما إذا كان لديهم عقلية نمو (الاعتقاد أنه يمكنك العمل بجدية أكبر للحصول على ذكاءً أكثر) أو عقلية ثابتة (الاعتقاد انهم اذكياء بالفطرة).

طُلب من هؤلاء الطلاب إكمال مهمة سريعة على الكمبيوتر وتم تسجيل نشاط عقولهم. كانت اللعبة هي مساعدة حارس حديقة في القبض على الحيوانات التي هربت عن طريق الضغط على spacebar على لوح المفاتيح عند ظهور حيوان على الشاشة - إلا إذا كانت مجموعة من ثلاثة حيوانات صديقة.

من نشاط الدماغ المسجل ، وجد الباحثون أن نشاط الدماغ قد ارتفع خلال نصف ثانية بعد ارتكاب الخطأ. حدث هذا لأنه عندما أصبح الأطفال على دراية بخطائهم ، اهتموا أكثر بما حدث. كلما زادت استجابة الدماغ ، زاد تركيز الطفل على الخطأ.

النتائج

خلص الباحثون إلى أن الأطفال الذين يملكون عقلية نمو كان لديهم استجابة أكبر في الدماغ بعد ارتكاب الخطأ ، وبالتالي جعلهم ذلك يحسنون أدائهم من خلال إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المهمة.

بينما الاطفال الذين لديهم عقلية ثابتة لم يرغبوا في الاعتراف بأنهم ارتكبوا خطأ. كان المعنى الرئيسي هو أننا يجب أن نولي اهتماماً أكثر لأخطائنا ونستخدمها كفرص للتعلم.

الدرس المستفاد:

لا تستخدم المجاملات الثابتة مثل أنت ذكي بل استخدم عبارات تشجيعية مثل "لقد درست بجد وحصلت على النتائج التي تريدها".