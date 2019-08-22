لماذا يجب أن نتوقف عن قول كلمة "آسف"

هل تقوم بالاعتذار في كثير من الأحيان حتى لو لم يكن لديك سيطرة على الموقف؟ إذا قلت للتو "آسف! أفعل ذلك في كثير من الأحيان "، أنت بحاجة إلى السيطرة على هذه اللزمة اللفظية اللاإرادية. وفقًا للدراسة ، يقول الشخص العادي "آسف" حوالي ثماني مرات في اليوم. في الواقع ، يعتذر شخص واحد من بين كل ثمانية أشخاص تقريبًا عشرين مرة في اليوم عن أشياء قد يكون أو لا يكون مسؤولاً عنها.

ويعتقد الخبراء أن هذه العادة من الإفراط في الاعتذار يمكن في الواقع أن تضر أكثر مما تنفع. حيث يواجه الأشخاص الذين يقولون آسف في كثير من الأحيان خطر عدم أخذهم على محمل الجد في مكان العمل والمنزل.

إنها عادة سيئة ، ويجب أن تتوقف

تقول عالمة الاجتماع والأستاذة والمؤلفة مايا يوفانوفيتش اذا كان أصبح قول أسف عادة، يجب على الناس إيقاف ذلك. إذا تم استخدامها بشكل مناسب، يمكن للاعتذارات ان تساهم في التئام الجروح وتقوية العلاقات ، ولكن في الوقت نفسه ، يمكن أن يكون الاعتذار علامة على انعدام الثقة. "إذا كنت تبدأ وتنهي كل جملة، بكلمة آسف فهذا هو الوقت المناسب للتوقف." وقالت يوفانوفيتش أثناء حديثها "آسف، هل يمكنني التحدث؟ أسف، هل يمكنني الدخول؟ لا تتفاجأ إذا لم يتبق شيء من ثقتك في نهاية اليوم ، لأنك قدمت كل هذه الاعتذارات بدون فائدة".

هذا وأظهرت الأبحاث أن تكرار كلمة أسف في كثير من الأحيان يمكن أن يعطي انطباعًا بأن الشخص يفتقر إلى الثقة ، وبالتالي فإن الأشخاص المحيطين به سيتوقفون عن أخذ الأمر بجدية. أيضًا ، عندما تبدأ كل جملة بالأسف ، فإنها تضعف الرسالة التي يحاول الشخص نقلها. فما هي أفضل طريقة لكسر هذه العادة من الاعتذار؟

أولاً ، تحتاج إلى معرفة الأشياء التي تجعلك تعتذر أكثر. لذا ، قبل أن تبدأ العمل على تغيير هذه العادة ، اكتب عشرة أشياء تجعلك تقول "آسف" أكثر من مرة واحدة في اليوم.

هل تعتذر في الغالب لزملائك أو هل تميل إلى فعل ذلك أكثر أمام عائلتك؟ بمجرد معرفة ذلك ، ركز على إزالة "آسف" من قائمتك الطويلة ببطء.

ابحث عن الكلمات التي يمكنك استبدال كلمة "آسف" بها

ستندهش عندما ترى كيف يمكنك استبدال كلمة "آسف" بـ "شكرًا" و "معذرة". على سبيل المثال ، إذا كنت تشعر بالأسف لإزعاج أحد الأصدقاء بقصة المشاكل الخاصة بك ، فكيف تبدأ المحادثة بخلاف ذلك؟ ربما يمكنك أن تقول: "آسف لإزعاجك ولكني في الحقيقة أحتاج أن أخبرك شيئا". لكن بدلاً من ذلك ما يمكنك قول: "شكرًا لك على موافقتك على الاستماع إلى قصتي." أليس الأمر بسيطًا؟ وبالمثل ، عندما تصطدم بأي شخص وبدلاً من أن تتفجر "آسف" ، يمكنك قول "عذرا أو بعد اذنك" والابتعاد عنه!