لماذا يجب ترك الطفل يأخذ غفوة بين ذراعيك ؟

يحلم كل أم وأب بشراء سريرًا مريح وباهظ لطفلهما لضمان حصول الطفل الصغير على نوم مريح ونظيف. لكن لنكن صادقين ، هناك أوقات يفضل فيها الأطفال الصغار النوم بين ذراعيك بدلاً من الاستلقاء على أي مكان آخر مريح. وفي اللحظة التي تضعهم فيها على السرير يستيقظون ويبدئون بالبكاء ، وهو ما لا تريده بالتأكيد.

من الشائع ان يسمع الإباء والامهات الجدد تحذيرات مثل عدم حمل الطفل بين ذراعيك قبل النوم. في الواقع ، الأمر ليس بهذا السوء ، إلا إذا جعلته عادة.

توقف عن القلق!

من المحتمل أن يأخذ المواليد قيلولة مرتين أو ثلاث مرات على الأقل يوميًا. لذلك ، من المقبول تمامًا حمل الطفل الرضيع دون سن ستة أشهر وتركه ينام بهذا الوضع. إذا ناموا على حضن الأم أو على صدر الأب مرة واحدة فلا يوجد ضرر في ذلك. ليست هناك حاجة للقلق بشأن راحتهم.

دفء الجسم يذكرهم بالوقت الذي كانوا فيه داخل الرحم يشعرون بالأمان. وهذا هو سبب شعورهم بالراحة أكثر من أي شيء آخر.

متى يجب ان تقلقك؟

على الرغم من أنه من الجيد أن تدع طفلك ينام في حضنك خلال الأشهر الستة الأولى من ولادته ، ولكن بعد ذلك ، من المهم إعطاءه تدريباً في النوم. إذا واصلت حمله بين ذراعيك ، فسوف يطور هذه العادة وسيكون من الصعب عليك القيام بأي عمل آخر. علاوة على ذلك ، حين يبدأ الطفل في زيادة الوزن ، سيكون من الصعب عليك حمله لفترة طويلة جدًا.

أشياء يجب تذكرها

تأكد من أنك لا تشعر بالنعاس أثناء هز الطفل بين ذراعيك. لانك بذلك قد تعرض حياته للخطر.