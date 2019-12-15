لماذا يجب عليك إضافة الخردل إلى نظامك الغذائي؟

عند محاولة إنقاص وزنك ، يجب عليك تقليل السعرات الحرارية التي تتناولها. يجب عليك إجراء تعديلات صحية في نظامك الغذائي لخسارة الكيلوغرام وشد جسمك. معظم الناس يعتقدون أن كلمة صحة تعني طعام مسلوق بلا طعم . لكن هذا ليس صحيحا. حتى الطعام الصحي يمكن أن يكون لذيذًا ، فما عليك سوى إضافة المكونات الصحيحة.

بذور الخردل هي أحد المكونات التي يمكنك إضافتها إلى طعامك إذا كنت تهدف إلى فقدان الوزن. تحتوي البذور الصغيرة على نكهات جريئة ، مما يجعل براعم التذوق الخاصة بك سعيدة ومحتوياتها الغذائية تساعدك على البقاء على المسار الصحيح. فكيف يمكن أن تساعدك بذور الخردل:

بذور الخردل وفقدان الوزن

وفقًا لبعض الأبحاث ، يصعب هضم ألياف بذور الخردل ، مما يتطلب المزيد من الطاقة وحرق مزيد من السعرات الحرارية في هذه العملية. سوف تبقيك الألياف أكثر شبعا لفترة أطول من الوقت ، وسوف تمنعك من الإفراط في تناول الطعام.

بذور الخردل منخفضة في السعرات الحرارية ، فهي مليئة بمضادات الأكسدة وهي قوية ومقاومة لمرض الزهايمر.

وفقًا لدراسة أخرى قام بها العلماء في معهد أوكسفورد للفنون التطبيقية في إنجلترا ، فإن تناول ملعقة كبيرة من بذور الخردل يمكن أن يعزز عملية الأيض بنسبة تصل إلى 25 في المائة خلال الساعات 3-4 القادمة.

كما تم استخدام بذور الخردل للأغراض الطبية مثل استخدام مرهم الخردل للتخفيف من الألم والاحتقان. كما أن تناول كمية من بذور الخردل يوميًا يحسن عملية الهضم ، وهو أمر مفيد عند محاولة إنقاص وزنك.