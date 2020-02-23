لماذا يجب عليك تجنب زيارة المستشفى في فترة ما بعد الظهر؟

بشكل عام ، لا يوجد وقت مفضل للذهاب إلى المستشفى. كلما شعرت بوجود مشكلة في صحتك ، يجب عليك زيارة الطبيب. ولكن إذا كنت تستطيع التخطيط لزيارتك ، فتجنب حجز موعد خلال ساعات الذروة. هناك العديد من الدراسات التي تشير إلى أن زيارة المستشفى في منتصف اليوم ليست خيارًا جيدًا ويجب تجنبها إن أمكن.

هنا لدينا قائمة بالأسباب:

إنه ضد الإيقاع اليومي

يشعر معظم الناس بالنعاس وتراجع الإنتاجية بعد الغداء. إنها ظاهرة يومية ويبدو أنها إيقاع طبيعي أو ساعة محددة في أجسامنا. وينطبق الشيء نفسه على الأطباء والممرضات لدينا. إذا قمت بزيارة العيادة أو المستشفى حوالي الساعة 3 مساءً ، فقد تكون مستويات التركيز منخفضة ، لذلك فمن غير المرجح أن يهتموا ك. وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ديوك ، ارتكب أطباء التخدير المزيد من الأخطاء في فترة ما بعد الظهر بسبب قلة التركيز.

التأخير بسبب تبديل المناوبات

يعمل موظفو المستشفى في نوبات ، وفي معظم الحالات تتغير نوباتهم في فترة ما بعد الظهر. هذ التغيير هو وقت الفوضى. بعض الناس في عجلة من أمرهم لإنهاء عملهم والمغادرة. لذلك هناك فرص كبيرة بأنهم قد لا يهتموا بك كثيرًا وسيضطرون إلى الانتظار لفترة أطول. لذلك إذا كان لديك فرص افضل ، فلا تذهب إلى المستشفى بعد الظهر.

تراجع مستوى النظافة

تمتلئ المستشفيات بأنواع مختلفة من الجراثيم والبكتيريا. لذلك ، فمن الضروري أن تبقي نظيفة. لكن الدراسات تشير إلى أن المستشفيات تكون أكثر نظافة في الصباح والليل مقارنة بفترة ما بعد الظهر. علاوة على ذلك ، كشفت دراسة أجريت عام 2015 على 4000 من مقدمي الرعاية أن موظفي المستشفى كانوا أقل عرضة بنسبة 38 في المائة لغسل أيديهم في فترة ما بعد الظهر مقارنةً بالصباح.

تراجع احتمال الكشف المبكر عن الحالات التي تهدد الحياة

وفقًا لدراسة أجريت في جامعة بنسلفانيا ، من المرجح أن يوصيك الأطباء بالحصول على الفحوصات المخبرية خلال ساعات الصباح. تؤدي زيارة الطبيب في وقت لاحق من اليوم إلى تقليل فرص الخضوع للفحص المخبري وبالتالي تقل فرص اكتشاف الحالات التي تهدد الحياة. خلال اليوم ، يصبح الأطباء اكثر انشغالاً وأقل ميلاً لطلب أي فحص إضافي.