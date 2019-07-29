لماذا يحمل الناس الأطفال على الذراع الأيسر؟

هل سبق لك أن تساءلت عن سبب تفضيل الناس حمل الأطفال الرضع على ذراعهم الايسر؟ وفقًا لدراسة حديثة ، أحد أسباب هذا التفضيل هو أن العواطف تتم معالجتها بشكل أساسي في نصف الجهة اليمنى من الدماغ ، والذي يرتبط بالجانب الأيسر من الجسم.

ظل باحثون يحققون منذ عام 1960 فيما إذا كان للناس جانب مفضل عند حمل الاطفال الرضع، ولماذا. كجزء من الدراسة ، وجد الباحثون أن ما بين 66 و 72 % من جميع الناس يحملون الأطفال الرضع على ذراعهم الايسر. بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليمنى ، فإن الرقم أعلى من ذلك حيث بلغ 74 % ، في حين أنه 61 % فقط بالنسبة للأشخاص الذين يستخدمون اليد اليسرى.

النسبة مماثلة للرجال والنساء - 64 % من جميع الرجال و 73 % من جميع النساء يحملن الاطفال على ذراعهم الايسر. يوضح جوليان باشيزر ، المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة العلوم العصبية ومراجعات السلوك الحيوي، "بالطبع ، قد تكون هناك روابط بين النوع الاجتماعي وجهة اليد". لسوء الحظ ، لم يتم النظر في هذا الرابط في أي دراسة.

كان هناك الكثير من التكهنات حول أسباب تفضيل الجانب الأيسر. ربما يمسك الأشخاص ذوو اليد اليمنى الطفل فقط على الجهة اليسرى بحيث يستطيعون استخدام يدهم اليمنى بحرية أكثر. ومع ذلك ، نظرًا لأن العواطف تتم معالجتها بشكل أساسي في نصف الجهة الأيمن من الدماغ ، فقد يميل الأشخاص أيضًا إلى نقل طفلهم إلى المجال البصري الأيسر ، المرتبط بنصف الجهة الأيمن من الدماغ.