لماذا يحمل معظم الناس أطفالهم على ذراعهم الأيسر؟

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة العلوم العصبية ومراجعات السلوك الحيوي أن معظم الناس يحملون أطفالهم على ذراعهم اليسرى. هل يحدث ذلك معك أيضًا؟ إذا كانت الإجابة بنعم، اقرأ معن لتعرف السبب المثير للدهشة وراء ذلك.

الدراسة:

وجدت الدراسة التي أجريت في ألمانيا على 40 دراسة سابقة حول نفس الموضوع أن 66 إلى 72 في المئة من الناس يحملون اطفالهم على الذراع الأيسر وكان هذا شائعًا بشكل خاص بين أولئك الذين كانوا يستخدمون يديهم اليمنى.

لماذا يحدث هذا؟

عند وضع الطفل على الجهة اليسرى ، تكون يدك اليمنى طليقة للقيام بمهام متنوعة أخرى. ونظرًا لأن 70 إلى 95 في المائة من الناس في العالم يستخدمون يديهم اليمنى، فأن ذلك يجعل هذه الإمكانية متاحة أكثر.

73 في المائة من النساء و 64 في المائة من الرجال يحملون أطفالهم على الجانب الايسر. وذلك لأنه من الناحية الإحصائية ، فإن عدد الرجال العسر أكثر من النساء.

سبب آخر:

تتم معالجة العواطف في المقام الأول في نصف الدماغ الأيمن، وهذا هو السبب في أن الناس يميلون إلى تحريك الطفل على الجانب البصري الأيسر ، والذي يرتبط بالجانب الأيمن من الدماغ.

تفسيرات أخرى:

تشير دراسات أخرى إلى أن هذا التحيز قد يكون بسبب الرغبة في إبقاء الطفل قريبًا من نبضات القلب ، وهو أكثر تهدئة للطفل.