لماذا يمنع على النساء الحوامل أكل رقائق البطاطا (الشبس)؟

الحمل هو الوقت الذي تختبر فيه الكثير من النساء تقلبات المزاج والرغبة الشديدة والتغيرات الهرمونية ، وكل ذلك يؤدي إلى الرغبة الشديدة في الحمل! حلويات، ومثلجات، ومخللات ، وحليب أو علبة من رقائق البطاطا (الشبس)- وكل شيء يبدو شهيا في هذه الفترة ومقبولا فأنت تأكلين عن شخصين.

هل الرغبة الشديدة بالاكل جيدة أم سيئة؟

في الواقع ، إن ما تأكله الأم هو الذي يوفر الإمدادات الغذائية للطفل في الرحم. في حين أن الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، يجب ان تكون تحت السيطرة ، فليس هناك قاعدة تنص على أن النساء الحوامل لا ينبغي أن يحصلن على وجبة خفيفة، ولكن يجب ان تعرف النساء الحوامل بأن هناك وجبات خفيفة جيدة وأخرى سيئة لصحتك.

احذري قبل تناول الرقائق

قبل أن تفكر في الضرر المحتمل الذي يمكن أن تحدثه حفنة من رقائق البطاطا الشبس ، فكر مرة أخرى. على الرغم من أن تناول الوجبات السريعة لم يخدم أي شخص أبدًا ، إلا أن تناول رقائق البطاطا قد يكون عادة أكثر تكلفة خلال فترة الحمل. لا يمكنه رفع مستويات الكوليسترول في الدم بالنسبة للأم فقط ، بل قد يقلل أيضًا من وزن الطفل عند الولادة وفقا للدراسات.

قد يؤدي استهلاك الرقائق خلال فترة الحمل إلى الإضرار بصحة الطفل وزيادة خطر ولادة الطفل مع انخفاض الوزن عند الولادة.

لماذا هذا؟

في المرة القادمة قبل أن تضعفي أمام الرقائق، فكري في مادة الأكريلاميد المختبئة في الوجبات السريعة!

الأكريلاميد مادة كيميائية تتشكل في الأطعمة التي تحتوي على كمية من MSG ، أو مستويات عالية من الكربوهيدرات عندما تتعرض لدرجات حرارة عالية أثناء خضوعها للتدفئة أو الطهي أو الخبز ، وهذا الخطر قد يكون أعلى في الأطعمة التي تخضع للمعالجة.

في الواقع ، وجدت بعض الدراسات أيضًا أن تناول الرقائق يمكن أن يؤدي إلى نفس التداعيات على التطور المعرفي للطفل الذي لم يولد بعد كالتدخين .

هذا ووجدت دراسة نشرت في مجلة علم وظائف الأعضاء أنه بصرف النظر عن خطر الإصابة بالأكريلاميد ، فإن رقائق البطاطا عادة ما تطبخ في زيوت دون المستوى ، تحتوي على مكونات مثل دهون أوميغا 6 ، وحمض اللينوليك ، والتي يمكن أن تسبب الالتهاب الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. بشكل عام ، يمكن أن يؤذي نمو الطفل ونموه ، وهو بالتأكيد شيء لا ترغب في المخاطرة به.

يتفق الخبراء أيضًا على أنه يجب أن تكون الرقائق مدرجة في قائمة "المحظورات" أثناء الحمل، مثل البابايا واللحوم النيئة والحليب غير المبستر والطعام والمواد الغذائية المصنعة الأخرى.