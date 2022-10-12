لماذا ينصح خبراء البشرة بعدم تناول منتجات الألبان؟ منذ سنوات قيل لنا أن الحليب ومنتجات الألبان الأخرى مفيدة للصحة، ولبناء عظام قوية وبشرة نقية. لكننا جميعًا نعرف شخصًا يدعي أنه تخلى عن منتجات الألبان وأصبحت بشرته صافية تمامًا. إنها حكاية شائعة جدًا لدرجة أن منتجات الألبان تعتبر على نطاق واسع السبب الأول عندما يتعلق الأمر بمشاكل الجلد. سواء كانت أكزيما أو حب شباب أو مجرد بهتان غير صحي، فإن منتجات الألبان هي المسؤولة عن ذلك.

تضيف الدراسات الحديثة إلى الأدلة المتزايدة على أن ما تأكله يمكن أن يحدد صحة بشرتك. وهناك إشارة بأن منتجات الألبان تلعب دورًا حيويًا في تطوير مشاكل الجلد مثل حب الشباب ولكن الأدلة محدودة للغاية. فيما يلي التفاصيل التي يجب معرفتها عن منتجات الألبان ومدى ارتباطها ببشرتنا:

لماذا ينصح خبراء البشرة بعدم تناول منتجات الألبان؟

تأثير هرمونات النمو

يحتوي حليب البقر ومنتجات الألبان على بروتينات مثل الكازين والتي ترفع مستويات بعض الهرمونات مثل عامل النمو الشبيه بالأنسولين -1 (IGF-1) والبرولاكتين والبروستاجلاندين والمنشطات. وغالبًا ما يعالج المزارعون الأبقار بهرمون اصطناعي يسمى هرمون النمو البقري المؤتلف (rBGH) لزيادة إنتاج الحليب. كل هذه الهرمونات وخاصة IGF-1 مرتبطة بزيادة إنتاج الزهم ، وهو الزيت الموجود في الجلد ، والذي يسد المسام ويسبب حب الشباب.

لماذا ينصح خبراء البشرة بعدم تناول منتجات الألبان؟

زيادة في مستويات الأنسولين

يتم الجمع بين منتجات الألبان في معظم الأحيان ومكونات أخرى مثل الأطعمة المصنعة أو السكريات التي تعطل مستويات الأنسولين ، مما يتسبب في اختلال التوازن الهرموني. يتم استيعاب منتجات الألبان التي نستهلكها في بروتينات مشابهة للأنسولين. المستويات المرتفعة من الأنسولين تجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى والالتهابات، مما يتسبب في الإصابة بأمراض الجلد الالتهابية مثل حب الشباب، والأكزيما ، والوردية ، وكذلك الأمراض الجلدية مثل الشواك الأسود، والداء النشواني ، والتصبغ، والجفاف ، وما إلى ذلك. الالتهاب يمكن ان يسبب تحطم الكولاجين ، مما يتسبب في ظهور أسرع للخطوط الدقيقة والشيخوخة.

لماذا ينصح خبراء البشرة بعدم تناول منتجات الألبان؟

تأثير عدم تحمل الألبان

اللاكتوز هو سكر موجود بشكل طبيعي في منتجات الألبان. تستخدم أجسامنا إنزيمًا يسمى اللاكتوز لتفكيك هذا السكر حتى نتمكن من امتصاصه في أجسامنا. لكن الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ليس لديهم ما يكفي من اللاكتوز ، مما يؤدي إلى حدوث تفاعل التهابي داخل الجسم. تظهر على الجلد علامات التهابية مثل نسيج الجلد غير المنتظم والحساسية بسبب اضطراب حاجز الجلد. مع محدودية الأبحاث والأدلة ، خلصنا إلى أنه ليس كل مشاكل البشرة ناتجة عن استهلاك منتجات الألبان ولكن منتجات الألبان يمكن أن تؤدي إلى تفاقم العديد من الأمراض الجلدية الأساسية. النظام الغذائي ليس هو الشيء الوحيد المسؤول عن بشرة جيدة ولكن أيضًا عوامل مثل الوراثة والتوتر والهرمونات والنوم والتلوث و قد تؤثر عادات مثل التدخين والشرب وما إلى ذلك على الصحة العامة وصحة الجلد أيضًا.

من المهم أيضًا أن تتذكر أنه ليس كل منتجات الألبان تظهر تأثيرًا سلبيًا على بشرتنا ، فقد تم ربط منتجات الألبان المخمرة ، مثل الكفير والزبادي الحي واللبن الرائب والجبن القريش والجبن بتحسين صحة القلب والعظام ، بالإضافة إلى تحسين الهضم والوزن. لذلك ، استهلك منتجات الألبان باعتدال وتوازن ، بدلاً من الامتناع التام عن منتجات الألبان.

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