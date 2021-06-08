لنعومة دون فوضى.. أفضل مزيلات الشعر السبراي

على الرغم من كون خطوة إزالة الشعر الزائد أساسية في روتين كل سيدة وتعود بنتيجة مرضية، إلا أنها لا تخل من الفوضى أحياناً والشعور بالانزعاج، سواء كان يتم استخدام كريم أو شمع أو الشفرة، إذ تأتي معظم الطرق ببعض السلبيات تتراوح بين الرائحة غير اللطيفة وتهيج البشرة ومشاكل ما بعد إزالة الشعر.

إلا أنه ولحسن الحظ، يتوفر نوع مميز آخر لتنفيذ هذه الخطوة بسلاسة وهو السبراي، ونقدم لكِ في التالي مزيلات شعر سبراي تحظى بأفضل تقييمات وتناسب مختلف أنواع البشرة، بما في ذلك الحساسة:

CidbestHair Growth Inhibition Hair Removal Spray

يتميز هذا النوع بفعالية في إزالة الشعر الزائد جنباً إلى جنب مع تأخير نموه، ويمتاز أيضاً بقدرته على إزالة الشعر بفعالية أيا كان نوعه، خشناً أو قصيراً أو طويلاً وحتى الشعر تحت الجلد.

إضافة إلى ذلك، يعتمد هذا النوع في تركيبته على خلوه من أي كيماويات قاسية وذا مكونات طبيعية، مثل مستخلص اللافندر وزهرة الماغنوليا البيضاء وحمض الهالورونيك، كما يعزز نعومة البشرة ولمسته النهائية الخالية من أي تهيج ولا تسبب تبقعات داكنة مكان المسام.

Neomen Hair Inhibition Premium Hair Removal Spray

يوصف بأنه صديقاً للبشرة بفضل فعاليته في إزالة شعر الجسم والوجه بلطف دون ألم أو أي نتائج سلبية بفضل احتوائه على مستخلصات نباتية طبيعية تعزز ترطيب البشرة وتحميها من الجفاف، كما يتميز بفعاليته في تأخير ومنع نمو الشعر عند استخدامه لمدة 4 أسابيع.

Aliver Hair Growth Inhibitor Spray

يزيل الشعر بفعالية ويساعد في تأخير نموه في غضون 8 أسابيع ولا يسبب أي تهيج أو حرقة أو تقشر في الجلد في المناطق الحساسة بفضل خلوه من أي مواد صناعية واحتوائه على تركيبة طبيعية تشمل خلاصة الألوفيرا واللافندر وحمض الهالورونيك والمنتول ويترك بشرتك غاية في النعومة.

PTKOONN Fine Hair Inhibition Spray

مكوناته طبيعية ويزيل حتى أدق وأصغر الشعيرات في 5 دقائق فقط ويخلصك من الشعر الزائد من جذوره دون التسبب في أي نتوءات أو ألم ويتميز بتركيبته التي تزيل الشعر بشكل دائم مع مرور الوقت، كما يعزز نعومة البشرة ولا يسبب أي بقع داكنة.

Veet Spray On Cream Hair Remover

أحد أفضل الأنواع وخصيصاً للبشرة الحساسة إذ يعتني بالبشرة جنباً إلى جنب مع إزالة الشعر الزائد بفضل ثرائه بمزيج من خلاصة الصبار وفيتامين E، كما يمنحك نتيجة رائعة تستهدف الشعر من جذوره في غضون 5-10 دقائق.

SHVYOG Hair Removal Spray Foam

يمنحك نتيجة فعالة وسريعة دون التسبب برد فعل تحسسي أو ألم وغيره من سلبيات، ويتميز بقدرته على تأخير نمو الشعر الجديد ومنح نتيجة طويلة الأمد بجانب عنايته بالبشرة بفضل احتوائه على مزيج من خلاصة الصبار وزيت عباد الشمس ونبات الكاميليا إضافة إلى مجموعة متنوعة من الفيتامينات وقدرته في تقليص المسام وعدم انسدادها.

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