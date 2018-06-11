3 خلطات طبيعية مجربة لنفخ الخدود بشكل سريع

تُعد الخدود الممتلئة والبارزة من أهم مظاهر جمال الوجه

تُعد الخدود الممتلئة والبارزة من أهم مظاهر جمال الوجه، وتُعتبر إحدى السمات الجمالية للعروس، إذ أنها تضفي على وجهها مظهراً مفعماً بالنضارة والصحة والحيوية، ومن الطبيعي أن كل عروس تبحث عن الجمال ستحاول أن تحصل على تلك الخدود.

فإذا كنتِ تبحثين أيتها العروس عن طريقة لنفخ خدودكِ، ما عليكِ إلا اختيار إحدى الوصفات التالية من وصفات وخلطات نفخ الخدود طبيعياً، فهي من أكثر الخلطات استخداماً ونجاحاً، كما أنها خلطات صحية للغاية ولا تضر بالبشرة ونتائجها مضمونة ومجربة.



وصفات وخلطات نفخ الخدود طبيعياً



خلطة الخميرة:

ومكوناتها ملعقة كبيرة خميرة فورية، وملعقة كبيرة عسل نحل طبيعي، وملعقة كبيرة ماء ورد، وتحضر بخلط جميع المكونات مع بعضها في كوب نظيف، واتركيها لمدة 10 دقائق في الثلاجة، وقبل وضع الخلطة اغسلي وجهكِ بماء دافئ وصابون بلدي أو مغربي كي تتفتح مسامات بشرتكِ، وضعي الخلطة على وجهكِ بالكامل ماعدا منطقة الأنف، واتركيها على وجهكِ مدة ساعة كاملة، ثم اغسلي وجهكِ بالماء البارد فقط، وكرري تطبيق هذه الخلطة يومياً لمدة أسبوع على الأقل للحصول على أفضل النتائج، وستلاحظين فرقاً واضحاً في حجم خدودكِ.



خلطة الحلبة:

يتم غلي مقدار ملعقتين من الحلبة الناشفة في نصف كوب من الماء ومن ثم توضع في الثلاجة لإزالة الرائحة الغير مفضلة، ويؤخذ ماء الحلبة وتعجن منه ملعقة خميرة فورية أو قطعة بحجم الليمونة من الخميرة العادية ويوضع الخليط على الخدود، ويترك الخليط لمدة 30 دقيقة بشكل يومي للحصول على أفضل نتيجة من نفخ الخدود طبيعياً، حيث تساعدكِ هذه الوصفة في الحصول على خدود ممتلئة لاحتوائها على فيتامينات ومضادات للأكسدة تساعد في الحصول على بشرة ناعمة وصحية.



خلطة الزيوت الطبيعية:

يتم أخذ خليط بنفس المقدار من زيت بذر الكتان وزيت القمح وزيت العنبر، وبعد ذلك يتم تدليك الخدود بمجموعة الزيوت الطبيعية لمدة خمس دقائق بشكل يومي، ومن ثم يغسل الوجه بشرط الحذر من النوم وهو على الوجه، وهذه الوصفة تبدأ نتائجها في الظهور بعد ثلاثة أسابيع من الاستخدام، لكن جميع هذه الزيوت مفيدة للبشرة وتعمل على نفخ الخدود طبيعياً بدون إضرار بالبشرة.

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