لنوم مريح وهادئ اتبع هذه النصائح

النوم هو حاجة طبيعيّة من حاجات الجسم حيث إنّه يعيد للإنسان نشاطه وحيويته، بعد قضائه وقتاً جيداً في النوم، ومهم جداً أن يقضي الإنسان عدداً معيّناً من ساعات النوم في اليوم الواحد، إذ إنّ عدد ساعات النوم الطبيعيّة تتراوح مابين ست إلى ثماني ساعات.

ويجب ألّا يقل عدد ساعات النوم عن الحد الطبيعي ولا يزيد عنه، وذلك لأنّه ينعكس سلباً على طبيعة الجسم ونشاطه، إلّا أن هناك حالات غير طبيعيّة للنوم، فقد يكون نوم الإنسان عميقاً وثقيلاً، بحيث يصعب عليه النهوض بسهولة، كما أنّه لا يشعر أبداً بالمحيط الخارجي والداخلي أثناء نومه.

ولنوم مريح وهادئ اتبع هذه النصائح:

1- أخلد للنوم فقط عندما تشعر بالنعاس.

2- استخدم السرير للنوم فقط ، و عدم الافراط في الوقت في السرير لتجنب خلودك للنوم المتقطع.

3- اقرا أذكار النوم كل ليلة.

4- المحافظة قدر الامكان على مواعيد النوم والاستيقاظ كل يوم.

5- ممارسة التمارين الرياضية كالمشي مثلا قبل النوم بــ 3 أو 4 ساعات و ليس قبل النوم مباشرة ،لأن الرياضة تعمل على رفع درجة حرارة الجسم مما يؤدي إلى صعوبة في النوم حيث يعمل جسم الإنسان على خفض درجة حرارته لنوم مريح و غير متقطع .

6- للشعور بالنعاس لا مانع من أخذ حمام ساخن قبل النوم بعدة ساعات واستخدام روائح عطرية لتهدئة الأعصاب مثل زيت اللافندر.

7- التركيز على عمل شيء هادئ مثل قراءة القرآن أو كتاب مفضل لديك أو حتى مشاهدة التلفاز لتهدئة النفس و الشعور النعاس والإبتعاد عن الأعمال المتطلبة لجهد عضلي أو فكري كبيرين .

8- تهيئة أجواء غرفة النوم لتساعدك على الإسترخاء كــ اختيار لون طلاء الحائط بألوان بنفسيجية أو زرقاء أو خضراء فتلك الألوان تساعد على الاسترخاء وتريح النظر، و أيضاً يجب الإنتباه لكمية الضوء المتواجد في الغرفة بأن يكون خافت و ليس شديد الاضاءة.

9- العمل على تعديل درجة الحرارة والابتعاد عن الضوضاء لنوم ثقيل ومتواصل.

10- الإمتناع عن التدخين والكحول والمشروبات التي تحتوي على مادة الكافيين، فجميعها يعمل على تقطيع النوم والأرق الشديد.

11- لا ضرار بوجبة خفيفة قبل النوم، و إراحة الذهن من الأفكار والهواجس .

12- التركيز على شرب الشاي الأخضر لما له من فوائد للجسم والتنويع بالعناصر الغذائية ضمن الوجبات طول اليوم.

13- عند زيادة إضرابات النوم ينصح بزيارة الطبيب المختص والإستعانة بأدوية تساعد على النوم ضمن إستشارة الطبيب.

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