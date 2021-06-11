لهذه الأسباب عليكِ اعتماد روتين نهاري ومسائي للعناية ببشرتك

روتين العناية بالبشرة هام جداً لصحتها وجمالها على غرار أهمية النظام الغذائي الصحي للجسم، إذ يساعد الروتين المناسب في تعزيز صحة البشرة وحل مشاكلها وحمايتها من العديد من المشاكل المحتملة.

وفي حين أنه عادة ما يتم التركيز على الروتين المسائي او الاهتمام بالبشرة مساءً وقبل النوم، إلا أنه في الحقيقة هذا ليس كافياً، إذ يجب اعتماد روتين نهاري أيضاً.

وفيما يلي نوضح لماذا ينبغي اعتماد روتين نهاري ومسائي للعناية ببشرتك:

التعرض للغبار والملوثات الداخلية

حتى إذا كنتِ تظلين داخل المنزل الوقت والابتعاد عن الدخان ومصادر التلوث الخارجية، يمكن لبشرتك التعرض للغبار وملوثات داخلية قد تستقر على سطح الجلد وتسبب العديد من المشاكل، فالتعرض للزيت والحرارة والدخان في المطبخ على سبيل المثال، يعد من العوامل المؤثرة على البشرة وعدم تنظيف البشرة جيداً يعرضها لعدة مشاكل.

ولذلك، من الهام غسل وجهك مرتين يوميًا بغسول معتدل وفعال لمنع مشاكل الجلد والاستمرار في اتباع روتينك الخاص للعناية بالبشرة.

الأشعة فوق البنفسجية

يمكن لأشعة الشمس أن تؤثر على بشرتك حتى أثناء بقاءك داخل المنزل أو أي مكان مغلق، إذ يمكن للأشعة فوق البنفسجية اختراق النوافذ الزجاجية والتأثير على بشرتك، فضلاً عما يسببه الضوء الأزرق المنبعث من أضرار للبشرة، بما في ذلك التهيج والتصبغ.

لذا، احرصي على استخدام كريم الحماية من الشمس حتى أثناء عدم خروجك، ويوصى باستخدامه في الصباح بعد تنظيف بشرتك جيداً.

التوتر والقلق

لا تدرك الكثيرات مدى تأثير التوتر والقلق على الصحة، بما في ذلك صحة البشرة، إذ عادة ما يؤثر التوتر على الهرمونات ويساهم في اختلالها، الأمر الذي يؤدي إلى العديد من مشاكل الجلد مثل الحبوب والجفاف. لذا من الهام عدم اهمال السيروم والكريمات الليلية لحماية البشرة.

إجهاد العين

كثرة الجلوس أمام الشاشات واستخدامها لساعات طويلة يسبب اجهاد العين ويساهم أيضاً في جفاف الجلد حول العين وزيادة فرصة الإصابة بالهالات السوداء، لذا احرصي على استخدام كريمات العناية بالعين وترطيبها للحماية من الهالات وعلاجها.

وبذكر النقاط السابقة، احرصي على اتباع روتين مناسب للعناية ببشرتك في النهار والمساء لتحقيق أقصى حماية واستفادة.

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